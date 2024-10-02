晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

山陀兒來襲 高市府今二度視察台積電高雄晶圓廠

2024/10/02 19:00

台積電高雄廠廠區已完備防颱計劃，持續監控颱風變化。（高市府提供）台積電高雄廠廠區已完備防颱計劃，持續監控颱風變化。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中颱山陀兒預計明天（3日）清晨在台南、高雄交界登陸，北高雄的風力將十分強勁，為確保興建中的台積電高雄晶圓廠安全，高雄市副市長羅達生今天（2日）再度前往視察，稱許台積電早已完備防颱計劃。

山陀兒颱風逼近，高雄市副市長羅達生、經發局長廖泰翔，今天二度前往楠梓產業園區、台積電高雄F22建廠廠區及中油高煉廠場地，進行防颱視察，確保所有防颱整備措施運作正常。

羅達生指出，市府與產業園區管理局已協力在颱風前完成各產業園區防颱措施，包括加固或取下懸掛物、檢查排水溝渠與準備防颱用品等，確保企業員工與設施安全。

羅達生感謝台積電對各項防颱措施的執行效率，對廠區整體防災狀況表示高度肯定，儘管明早颱風可能帶來挑戰，台積電早已完備防颱計劃，並強化各項應對機制及持續監控颱風變化，確保晶圓廠建廠和員工安全。

高市經發局長廖泰翔表示，這次巡檢也包含園區公共設施範圍，除局部低漥區域積水外，區內滯洪蓄水池發揮防災功能，有效調節大雨逕流對周邊排水洪峰流量，排水系統功能都正常。

另針對中油高雄煉油廠土污整治工作，高市工務局新工處指出，截至8月底，整治分區第2、5、6區持續進行土地污染改善作業，近期依整治進度分期向環保局申請驗證作業。

新工處強調，因應颱風豪大雨時，緊急抽水及排洪使用，整治團隊比照去年杜蘇芮及今年凱米颱風經驗，9月30日即利用帆布、沙包及水泥鈕澤西護欄等覆蓋、圍堵措施，防止土方堆受豪雨沖刷，並備妥中大型抽水機等，截至目前並未發生災情。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財