山陀兒來襲 高市府今二度視察台積電高雄晶圓廠

台積電高雄廠廠區已完備防颱計劃，持續監控颱風變化。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中颱山陀兒預計明天（3日）清晨在台南、高雄交界登陸，北高雄的風力將十分強勁，為確保興建中的台積電高雄晶圓廠安全，高雄市副市長羅達生今天（2日）再度前往視察，稱許台積電早已完備防颱計劃。

山陀兒颱風逼近，高雄市副市長羅達生、經發局長廖泰翔，今天二度前往楠梓產業園區、台積電高雄F22建廠廠區及中油高煉廠場地，進行防颱視察，確保所有防颱整備措施運作正常。

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羅達生指出，市府與產業園區管理局已協力在颱風前完成各產業園區防颱措施，包括加固或取下懸掛物、檢查排水溝渠與準備防颱用品等，確保企業員工與設施安全。

羅達生感謝台積電對各項防颱措施的執行效率，對廠區整體防災狀況表示高度肯定，儘管明早颱風可能帶來挑戰，台積電早已完備防颱計劃，並強化各項應對機制及持續監控颱風變化，確保晶圓廠建廠和員工安全。

高市經發局長廖泰翔表示，這次巡檢也包含園區公共設施範圍，除局部低漥區域積水外，區內滯洪蓄水池發揮防災功能，有效調節大雨逕流對周邊排水洪峰流量，排水系統功能都正常。

另針對中油高雄煉油廠土污整治工作，高市工務局新工處指出，截至8月底，整治分區第2、5、6區持續進行土地污染改善作業，近期依整治進度分期向環保局申請驗證作業。

新工處強調，因應颱風豪大雨時，緊急抽水及排洪使用，整治團隊比照去年杜蘇芮及今年凱米颱風經驗，9月30日即利用帆布、沙包及水泥鈕澤西護欄等覆蓋、圍堵措施，防止土方堆受豪雨沖刷，並備妥中大型抽水機等，截至目前並未發生災情。

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