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「新興市場教父」喊：A股重燃生機 科技、消費品多頭再起

2024/10/03 07:21

墨比爾斯表示，中國股市在刺激措施下重新煥發生機，短期來看，反彈為科技和消費品等行業帶來機會。（彭博）墨比爾斯表示，中國股市在刺激措施下重新煥發生機，短期來看，反彈為科技和消費品等行業帶來機會。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國政府暴力救市下，9月最後1個交易日，上證與滬深300指數雙雙漲逾8%，有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 （Mark Mobius）表示，中國股市在刺激措施下重新煥發生機，他指出，新一輪刺激力道、推出時機超出預期，短期來看，反彈為科技和消費品等行業帶來機會，短期樂觀情緒要轉化成持續的牛市，則需要時間，以及更多的改革。

外媒報導，墨比爾斯在官網撰文指出，中國正採取一切措施來支援經濟成長、提振股市信心，包括向股市大規模地注入流動性、下調銀行存準率和降息等。有關部門還透過放鬆限購、降低存量房貸利率和降低二套房首付要求等措施來支持房市。與今年早些時候採取的步驟相比，這次措施力道更大。

他進一步指出，到目前為止，本輪刺激措施已讓市場強勁反彈，提振了信心，眾多等待時機入市的投資人抓住機會，他們既是出於對錯失機會的恐懼，亦是因為中國股票估值確實便宜。

滬深300指數過去幾個交易日飆漲超過20%，創下自2008年以來單週最佳表現。

但他也指出，儘管刺激措施出台後股市情緒樂觀， 但中國依然面臨結構性問題，這為長期增長帶來一定的不確定性。本次推出的刺激措施滲透到更廣泛的經濟中需要一定的時間。只有刺激措施滲透到實體經濟，才能產生大家希望看到的長期牛市。

為確保持續增長，中國必須支援私營部門的成長和創新，尤其是要支援大型企業家、支持創新，短期的樂觀情緒轉化成可持續牛市需要更多的改革。

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