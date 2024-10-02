女力當道！全球央行高階主管女性佔比創新高 台灣央行逾6成

全球央行高階主管女性佔比創新高，台灣央行逾6成。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕女力當道！央行今日在臉書上傳全球央行大小事揭露今年以來全球新上任央行總裁30位，其中有7位為女性，比以往任何時候都高，這也讓全球央行擔任總裁女性人數從去年23人增加至29人，為歷年新高紀錄。目前全球央行女性主管佔比已超過3成，台灣央行更有高達6成以上主管為女性，研究顯示在金融機構中女性擔任領導職位，有較低逾放比率與較高的金融穩定。

根據官方貨幣與金融機構論壇（Official Monetary and Fianacial Institution Forum, OMFIF）於今年4月發布的性別平衡指數（Gender Balance Index, GBI），全球185家央行（包括美國12家地區性聯邦準備銀行）中，擔任央行總裁職位的女性人數，從去年的23人增加至今年的29人，這是OMFIF自2014年調查以來的最高紀錄；不過女性領導人的占比僅從14%上升至16%。

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至於擔任央行副總裁職位的女性占比，則從去年的27%上升至32%，包括台灣去年3月上任的副總裁朱美麗。

若從管理層來看，全球央行高階主管（包括總裁、副總裁）的女性占比，從去年的29%上升至31%，且較2017~2022年平均值為高。

至於央行更是女力當道，114位高階主管，（包括總裁、副總裁、簡任及薦任主管）中，截至今年6月底的統計，女性占比高達65.8%。

IMF報告指出，提高高階職位上的性別平等，可望增加思考多樣性以及制衡，進而有助於增強經濟與金融穩定，並提高獲利能力。再者，由女性擔任領導職位，及金融機構董事會中的性別多樣性，與較低的逾放比率（Non-Performing Loan Ratio, NPL Ratio）及較高的金融穩定有關；因為女性比男性更厭惡風險，所以會做出較為保守的金融決策。

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