沒有英特爾的戰場？美因這些企業仍高居半導體強權

從企業營收來看，美國仍然是半導體產業領導者。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管英特爾營運舉步維艱，從企業營收來看，美國仍然是半導體產業的領導者，光是2023年就實現2646億美元（台幣8.43兆元）的營收，佔全球半導體過半營收。輝達和高通等美企控制美國晶片收入的最大占比重約57%，可說是英特爾輸掉戰場，其他美企競爭對手贏了。

美國財富雜誌《Fortune》報導，幾十年來，英特爾一直是美國半導體實力象徵。然而，毫無疑問，今天的英特爾已不再是十年前的公司了，該公司不再在製程技術方面處於領先地位，並且擁有比以往更多的可行競爭對手。

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根據世界半導體貿易統計 （WSTS） 估算，全球半導體銷售額從2001年的1390億美元（台幣4.43兆元）增加到2023年的5269億美元（台幣16.8兆元）。美國半導體公司的營收大幅成長，從2001年的711億美元（台幣2.26兆元）成長到2023年的2646億美元（台幣8.43兆元）。 來自其他國家的競爭對手佔7%至15%的市占，預計這種分佈在可預見的未來將保持穩定。

美國大型公司如英特爾2023年會計年度營收542.2億美元（台幣1.7兆元）、輝達2024年收入609億美元（台幣1.9兆元）和高通2023收入358.2億美元（台幣1.1兆元），控制著美國晶片收入的最大占額（57%），美國整體上是領航者。

2023年，美國晶片出口額達527億美元（台幣1.68兆元），成為繼成品油、原油、飛機、天然氣和汽車之後的第6大出口類別。

儘管英特爾失去電腦處理器和人工智慧晶片市場，但包括高通和輝達卻利用市場空缺與技術領先崛起。另外，還有蘋果、博通以及超微也同樣受益。這些企業都是無晶圓廠IC公司，大部分的晶片都是由台灣台積電所生產，但因為設計在美國，利潤自然也歸屬於美國。

推動美國半導體產業發展的的另一個因素，是包括應用材料公司、科磊（KLA）和科林研發 （Lam Research） 等半導體設備商所生產的先進半導體製造設備。當前，全球半導體製造廠商都使用這3家公司的工具來進行生產。

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