宜蘭礁溪溫泉透天厝法拍屋搶手 總價1968萬元成交

宜蘭礁溪1棟有7間溫泉套房的3層樓透天厝遭法拍，吸引6組民眾競標，底價1751多萬元，最後由桃園買家以1968萬元得標。（圖由法務部行政執行署宜蘭分署提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪1棟有7間溫泉套房的3層樓透天厝遭法拍，吸引6組民眾競標，底價1751多萬元，最後由桃園買家以1968萬元得標，物件包括電視、冰箱等旅館設備，房仲業者估計，能以低於行情2千萬元以下購入，實在相當划算。

宜蘭礁溪1棟有7間溫泉套房的3層樓透天厝以1968萬元拍出。（圖由法務部行政執行署宜蘭分署提供）

法務部行政執行署宜蘭分署舉辦不動產拍賣會，其中因欠稅遭查封的礁溪溫泉套房透天厝，共177.5坪，1樓是交誼廳，2、3樓有7間溫泉套房，包含床具、電視、冰箱外，還有另名遭查封民眾所寄放的KTV伴唱機、咖啡桌等均一同拍賣，不動產連同動產底價1751萬100元。

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這棟3層樓透天厝流標過2次，上次底價1986萬餘元雖出現買家，但因一時籌不到資金流標，第3次法拍降低底價意外搶手，吸引6組買家競標，最後來自桃園的買家以1968萬元拍下，透露因屋況好，價格也合理，因此願意購入。

競標買家彼此出價金額差距不大，現場也有房仲業者，透露以近期市場行情來看，類似物件成交價多半在2千萬元以上，能低於市價購入，還包括旅館設備及電器等，實在相當划算。

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