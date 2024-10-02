時隔10個月再度超車台股！港股飆漲1310點站上22400點

港股飆漲1310點站上22400點（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港股瘋牛狂奔，受惠中國政府暴力救市，港股連日飆漲，週三（2日）恒生指數開高走高，突破22600萬，一度飆漲1534點，終場上漲1310點，漲6.2%，收22443點，在港股飆漲下，終於在時隔10個月再度超車台股。

台股今因颱風天休市1天，而港股在中國政府救市激勵下，持續飆漲，今終場大漲1310點，收22443點，再度超越台股10月1日收盤22390點。

請繼續往下閱讀...

恒生指數從9月24日至今，已連7漲，指數從18247點，一路狂飆，至今盤中最高觸及22667點，漲4420點，或24.22%。

中國政府日前公布一系列刺激股市和房地產市場的金融措施，激勵中國股市與港股連日大漲。

恒生指數昨雖然國慶休市一天，假期過後，投資人持續湧入市場，激勵指數續揚，今開盤以21289點，上漲156點，在開小高後，買盤進場點火，指數開高走高，一度突破22000點，觸及22667點，創下52週新高，飆漲1534點，7.25%，不過，1點過後，在賣單釋出，漲勢大幅收斂，然而在買盤氣盛下，指數再度往上拉升，終場上漲1310點，收22443點，成交金額飆至4236.14億港元。

各類股普遍上揚，其中以中國房地產股和券商股表現最凌厲，如房企世茂集團上升87.38%、旭輝控股上升64%；大陸券商公司中信證券上升27.73%、招商證券上升60.22%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法