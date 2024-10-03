超平價iPhone明年見？外媒爆料蘋果將出這幾款產品

蘋果（Apple）9月初才推出iPhone16系列手機。（示意圖，美聯社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕9月初才推出iPhone16系列手機的蘋果（Apple），現根據多家媒體爆料，將於2025年準備推出新一代更平價、名為iPhone SE 4的手機，以及升級版的iPad Air及配套鍵盤等產品。

《彭博》記者Mark Gurman表示，此次的發表是iPhone SE 3自2022年推出後終於再度更新，蘋果當時為第三代設備添加了5G功能；而在最新的型號中，蘋果也將放棄Home鍵、改採全螢幕設計。

請繼續往下閱讀...

而根據中國《每日經濟新聞》、《華爾街見聞》、《財聯社》等媒體報導，目前iPhone SE 3售價429美元（約新台幣13773元），比iPhone 16系列標準版的起售價低370美元，iPhone 16系列價格最低的起售價為5999元人民幣（約台幣27571元）。

有報導稱，預計iPhone SE 4會在3000元人民幣（約台幣13788元）左右價位。

綜合媒體報導，評論稱蘋果的iPhone SE升級後看起來更像高端iPhone產品，應該有助於吸引精打細算的消費者，可能奪回被華為和小米等品牌搶走的市佔。

值得注意的是，新SE機款預計也將支援蘋果最新的Apple Intelligence技術，這是該公司即將釋出的人工智慧工具，Apple Intelligence也適用於今年剛推出的iPhone 16系列與去年的iPhone 15 Pro系列機款。

至於內部代號為J607與J637的新款iPad Air，報導稱蘋果將專注於內部改進。

而代號分別為R307和R308的新款11吋和13吋Air，版本配備升級版的Magic Keyboard鍵盤配件，讓iPad Pro鍵盤的一些功能也進入低端機市場。

此外，《彭博》報導還提到，今年早些時候，蘋果更新iPad Air系列，配備了M2晶片，並增加了13吋螢幕選項。

而報導指出，代號為J410的新款iPad mini也即將亮相，可能會在2024年底前推出。

報導還透露，除了新款iPhone SE和iPad，蘋果也正在更新Mac電腦產品線。今年的新機型將包括改版的Mac mini，以及更新的MacBook Pro和iMac。報導預計將搭載M4處理器，還附有Apple Intelligence功能。

預計到2025年，M4系列晶片也將應用到MacBook Air、Mac Studio和Mac Pro。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法