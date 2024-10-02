晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中東戰火恐全面升級！黃金漲逾1％

2024/10/02 09:10

週二（1日）黃金價格漲逾1%。（法新資料照）週二（1日）黃金價格漲逾1%。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗對以色列發動飛彈襲擊，市場對中東全面戰爭的擔憂升級，避險需求推動週二（1日）黃金價格漲逾1%。

現貨黃金上漲1% 至每盎司2661.63美元，上週四黃金觸及歷史高點2685.42美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.9%，報每盎司2690.3美元。

《路透》報導，伊朗週二向以色列發射200枚飛彈，以報復以色列在黎巴嫩針對伊朗盟友真主黨的行動。

Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）表示，如果以色列出現嚴重傷亡，中東恐爆發全面戰爭。他說：「這是當前交易員所擔心的發展，這將進一步推動黃金的避險需求。」

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：「這是本能的避險買盤，但除非伊朗飛彈真的在以色列造成嚴重破壞，否則可能會與4月的攻擊類似，當時類似的導彈幾乎被完全攔截。」

另外市場密切關注本週將公布的美國勞動力數據，以及Fed多位官員的言論，以獲取更多有關Fed政策立場的暗示。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財