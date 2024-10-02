中東戰火恐全面升級！黃金漲逾1％

週二（1日）黃金價格漲逾1%。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗對以色列發動飛彈襲擊，市場對中東全面戰爭的擔憂升級，避險需求推動週二（1日）黃金價格漲逾1%。

現貨黃金上漲1% 至每盎司2661.63美元，上週四黃金觸及歷史高點2685.42美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.9%，報每盎司2690.3美元。

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《路透》報導，伊朗週二向以色列發射200枚飛彈，以報復以色列在黎巴嫩針對伊朗盟友真主黨的行動。

Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）表示，如果以色列出現嚴重傷亡，中東恐爆發全面戰爭。他說：「這是當前交易員所擔心的發展，這將進一步推動黃金的避險需求。」

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：「這是本能的避險買盤，但除非伊朗飛彈真的在以色列造成嚴重破壞，否則可能會與4月的攻擊類似，當時類似的導彈幾乎被完全攔截。」

另外市場密切關注本週將公布的美國勞動力數據，以及Fed多位官員的言論，以獲取更多有關Fed政策立場的暗示。

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