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超商24小時營業恐全面退場？他曝「2狀況」 網答案一面倒超有感

2024/10/03 07:29

台灣超商數量非常多。（示意圖，彭博資料照）台灣超商數量非常多。（示意圖，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣超商數量非常多，服務功能也越來越多樣化，許多超商更採24小時營業制。不過有網友對此好奇，台灣因為少子化、高齡化的關係，會不會以後像日本超商一樣半夜不營業。

原PO在ptt以「台灣超商會取消半夜營業嗎？」為題發文，他表示，日本有超商因為招不到夜班人員，因此半夜關店不開，而台灣少子化和高齡化越來越嚴重，再加上超商半夜常常成為怪人聚集地，讓他好奇以後台灣的超商會不會也像日本一樣半夜不開了？

貼文引起不少網友討論，同意以後可能有許多超商都會取消半夜營運，表示「有機會」、「有，半夜也徵不太到人」、「很有可能，有些半夜也開始不營業了」、「有些工業區或上班區的超商很早就取消24小時」、「看地點，有些連假日都不營業」。

對此有網友分析現在超商不營業24小時情況，表示「這兩年都開始陸續取消了，現在很不划算，電費+人事cover不了營收」、「賺不到錢的晚上會收」、「開半夜的很多都老闆或其家人出來頂的」。

還有網友透露住家附近的超商現況，「我家附近7-11就沒開半夜」、「我老家兩間7-11，一間24HR，1間營業時間真的是7-11（指早上7點至晚上11點）」、「現在越來越多啊，我家附近巷內新開1家小7，原有巷外大路上的小7直接宣布半夜不營業，還貼告示請客人半夜至巷內那家消費」。

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