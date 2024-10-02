關注「護國神山」！山陀兒龜速襲台 台積電「這段回應」外媒好驚訝

外媒關注山陀兒走向，也關注台灣素有「護國神山」之稱的台積電使否會有影響。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕颱風山陀兒龜速襲台，今（2）日全台22縣市皆停班停課，而外媒關注山陀兒走向外，也關注台灣素有「護國神山」之稱的台積電（2330）是否會有影響，而對此台積電也做出相關回應，而其中「1段回應」讓外媒格外驚訝。

根據台積電的聲明指出，在颱風山陀兒到來之前，已啟動了例行颱風準備程序，預計天氣條件並不會對其營運產生重大影響。

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外媒《The Register》、《Data Center Dynamics》等媒體還強調，台積電將其所採取的措施準備描述為「例行公事」。

《Data Center Dynamics》報導，台積電是全球最大半導體晶圓代工廠，總部在台灣的新竹科學園區內，在台灣所設的廠區全位於西半部地區，該企業為輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）等製造晶片。

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