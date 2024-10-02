諾和諾德、禮來「金雞母」捲入罷工風暴！減肥藥供應中斷亮紅燈

諾和諾德和禮來蓬勃發展的昂貴減肥和糖尿病藥物嚴重依賴東海岸的主要港口諾福克港，隨著罷工持續，供應鏈恐陷入中斷危機。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕減肥藥陷供應中斷危機！報導指出，諾和諾德和禮來蓬勃發展的昂貴減肥和糖尿病藥物嚴重依賴東海岸的主要港口諾福克港，隨著罷工持續，供應鏈恐陷入中斷危機，為降低衝擊，諾和諾德計劃通過空運，將產品運往美國或從美國運出。

CNBC報導，從新英格蘭到德克薩斯州的港口罷工導致美國近一半的貿易中斷，海關數據顯示，諾和諾德和禮來公司蓬勃發展的昂貴減肥和糖尿病藥物提單（貨運貨櫃的數位收據）顯示，胰島素和減肥藥物的交付機制依賴東海岸港口進行進口貿易。

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追蹤海關數據的 ImportGenius 研究總監威廉喬治表示，諾和諾德和禮來公司都嚴重依賴諾福克港，過去1年，諾和諾德已透過諾福克419個20 英尺當量單位（TEU）進口藥品和注射裝置，其中含有索馬魯肽（其品牌減肥藥中的一種化合物）、通常用於注射胰島素的Novo精細注射器也透過海運進入美國。

諾和諾德執行長最近在美國參議院作證時表示，公司已從Wegovy和 Ozempic獲得近500億美元（約新台幣1.59兆元）的銷售額，其中大部分收入來自美國。

諾和諾德發言人在給CNBC的電子郵件中表示，公司已製定緩解計劃，以盡量減少或防止海港罷工造成的任何生產中斷，他進一步指出，我們計劃通過空運將我們的產品運往美國或從美國運出。

至於禮來公司發言人表示，公司不會討論其外部供應商關係的細節。

PayCargo 全球首席商務官丹尼斯·蒙特斯 （Dennis Monts） 表示，航空業貨運量在9月有所增強，大約2週前達到高峰。

蒙茨進一步指出，我們正在關注10月份的數據，預計農產品、海鮮、醫療用品和其他即時庫存等快速流通和易腐爛物品的空運量將激增。

專門從事藥品進出口業務的沙姆西里（Nuco Logistics）執行長兼總裁 Noushin Shamsili表示，此次罷工正值藥品行業庫存補充的關鍵時刻，「幾乎所有這個行業都準備將原材料引進以完成藥品生產。

美國使用的大約48%的活性藥物成分（API）是從印度進口的，沒有這些API，就無法生產藥物，另API也在歐洲生產，這些產品的美國入境點是東岸港。

其中一些 API 是生產重磅減肥藥所需的關鍵成分，Shamsili說，ILA 對東部和墨西哥灣沿岸港口的罷工可能會影響Ozempic等藥物的進口和分配。

他指出，罷工的潛在影響包括供應鏈中斷、運輸成本增加、原料藥庫存短缺以及生產延誤。

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