最吃香領域！美調查：大學念「這9個系」 收入6位數美元起跳

美調查，大學念「這9個系」，收入6位數美元起跳（示意圖，與本文無關，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕選擇大學專業考量因素很多，但未來的就業機會、薪資則是主要因素之一，根據調查發現，最有價值的10個學位，有9個幾乎都與工程領域有關，其中位數薪資至少6位數美元起跳，而電機工程則以11.5萬美元（約新台幣366萬元）位居榜首，而唯一1個未達6位數則是精算師，其收入為9.5萬美元（約新台幣302萬元）。

CNBC報導，在1項新研究中，Bankrate分析了畢業生的薪資中位數和失業率，以及擁有高級學位的畢業生的比例，以確定最有價值的大學專業。

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薪資是研究考慮的最重要組成部分，但相對較高的失業率或較高的高級學位畢業生比例，實際上可能會損害專業的排名，因為這兩個因素都表明該學士學位可能需要更多的時間或精力才能獲得回報。

根據Bankrate發現，在擁有學士學位以上的人群中，電機工程以11萬5000美元的中位工資位居榜首。據美國勞工統計局稱，這些工程師在各個行業工作，設計、開發和維護電子設備。

根據勞工統計局報告，除了目前較低的失業率外，未來10年就業領域預計將成長9%，而所有職業的成長率為4%。

如果你正在尋找一個可以幫助你找到一份利潤豐厚的職業的學位，那麼工程學是不會出錯的。所有10個最有價值的學位都屬於科學、技術、工程和數學領域，其中8個屬於工程特定領域。

此外，材料科學在一些學校也被稱為“材料科學與工程”，精算科學成為十大最有價值的學位中唯一真正的非工程學位。

精算師幫助保險公司或其他行業的公司確定、評估和預測自然災害或其他不確定事件等風險的成本。由於氣候變遷已經對家庭保險業產生了重大影響，精算師的需求量和相對較高的薪酬也許並不令人意外。此外，根據美國勞工統計局 （BLS） 的數據，這些專業人員的勞動力預計在未來十年將以驚人的 22% 的速度成長。

根據 Bankrate的數據，以下是2024年10個最有價值的大學專業：

1. 電機工程：薪資中位數：11萬5000美元；失業率：1.9%；具有高級學位的工人比例：47.6%

2.計算機工程：薪資中位數：11萬2000美元；失業率：2.1%；具有高級學位的工人比例38.8%

3.石油工程：薪資中位數：10萬美元；失業率：0.9%；具有高級學位的工人比例：39.2%

4.航空航天工程：薪資中位數：10萬5000美元；失業率：1.9%；具有高級學位的工人比例：48.9%

5.材料科學：薪資中位數：10萬美元；失業率：1.1%；具有高級學位的工人比例：63.7%

6.機械工程：薪資中位數：10萬美元；失業率：1.9%；具有高級學位的工人比例：38.9%

7.電機工程技術：薪資中位數：10萬美元；失業率：2.3%；具有高級學位的工人比例：31.7%

8.工程力學、物理與科學：薪資中位數：10萬美元；失業率：1.5%；具有高級學位的工人比例：59.1%

9.化學工程：薪資中位數：10萬美元；失業率：2.1%；具有高級學位的工人比例：46.7%

10.精算學：薪資中位數：9萬5000美元；失業率：1.9%；具有高級學位的工人比例：20%

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