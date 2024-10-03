輝達等3巨頭承諾擴大投資！印度發豪語2年內製造首款晶片

印度商務部長Piyush Goyal發豪語2年內製造首款晶片（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度發豪語，2年內製造首款晶片，商務部長戈亞爾（Piyush Goyal）表示，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、美光已承諾持續在印度擴張投資，他相信印度能在2027年前交付第1塊晶片。

CNBC報導，隨著輝達、超微、美光等美國晶片製造商將目光投向印度，印度進軍半導體產業正在逐步實現。

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戈亞爾表示，我定期與美光執行長保持聯繫，他們正在取得良好進展，他補充說，印度巨頭塔塔和其他國內公司正在努力使印度的半導體夢想成為現實。

如果沒有台積電等公司的專業知識，印度不太可能製造出世界上最先進的晶片。

戈亞爾說，「這是一項艱鉅的工作，但我們有才華，有技能」。他回憶最近1次矽谷之行，他參觀了幾家美國半導體公司，「看到大量印度人在車間和管理團隊中工作」。他相信，印度能夠在2026年至2027年之前交付第1塊晶片。

戈亞爾週一會見了一些華爾街投資者，其中包括貝萊德的高層、華平投資集團和 KKR。戈亞爾表示，幾乎所有美國私募股權公司都在尋求在全國範圍內建造和開發資料中心。

Google、微軟和輝達是向印度帶來人工智慧專業知識的科技公司之一，莫迪政府對此表示歡迎。但分析師警告稱，印度必須繼續解決更大的問題，包括基礎設施落後、官僚主義和繁文縟節，這些問題拖慢了企業擴張計畫。

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