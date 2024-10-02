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伊朗向以色列射彈！恐慌急升美股下挫 台積電ADR跌0.92％

2024/10/02 06:26

伊朗1日向以色列發射飛彈，週二美國股市下跌。（路透檔案照）伊朗1日向以色列發射飛彈，週二美國股市下跌。（路透檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗1日向以色列發射飛彈，週二美國股市應聲下跌，道瓊工業指數下跌173.18點、0.41%，那斯達克指數跌幅1.53%，標普500指數下跌0.93%，費城半導體指數下跌2.86%，台積電ADR下跌0.92%，收在172.07美元。

綜合外媒報導，伊朗發射彈道飛彈，以報復以色列針對德黑蘭真主黨盟友的行動。白宮國家安全委員會表示，美國總統拜登指示美軍援助以色列防禦，並擊落針對以色列的飛彈以作為回應。

美股大盤下跌，但能源公司股價隨油價上漲，埃克森美孚上漲2.3%。國防股也上漲，其中包括諾斯洛普·格魯曼上漲3%，洛克希德馬丁上漲3.64%。標準普爾500航空航太和國防指數攀升至歷史新高。

被稱為華爾街「恐懼指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）最高突破20點，突顯了投資人的擔憂。科技股在週二的下跌中首當其衝，這也是那斯達克指數下跌的原因。特斯拉下跌1.38%、輝達下跌3.66%、蘋果下跌2.91%，但Facebook的母公司Meta

逆勢上漲0.7%。

道瓊工業指數下跌173.18點或0.41%，收42156.97點。

那斯達克指數下跌278.81點或1.53%，收17910.36點。

S&P 500 指數下跌53.73點或0.93%，收5708.75點。

費城半導體指數下跌148.11點或2.86%，收5024.94點。

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