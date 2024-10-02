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壽險業首例 台壽將在台南經營「養生村」

2024/10/02 07:37

台壽宣布創新推出「健康樂活管家」，打造保險結合健康養老一站式服務平台，未來更將跨足成立養生村。（業者提供）台壽宣布創新推出「健康樂活管家」，打造保險結合健康養老一站式服務平台，未來更將跨足成立養生村。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣即將步入超高齡社會，看準高齡族群居家照護、安養的需求，台灣人壽創下壽險業首例，董事會決議投資6000萬元成立獨資子公司「康養公司」，待通過金管會核准，預計在台南設立第1個據點，規劃將對年繳保費達門檻的VIP保戶優先提供服務，依據規劃，將在1年內推出。

中信金控子公司台灣人壽近來各項重大投資不斷，先是上周斥資137億元，標得桃園航空城18.94公頃土地，將規劃成為包含商場、旅館、球場的複合式商場。台壽董事會日前又通過，申請設立持股100%子公司，並注資新臺幣6000萬元，發展健康高齡服務事業。

台壽今日宣布創新推出「健康樂活管家」，打造保險結合健康養老一站式服務平台，與優質專業的預防醫學、健康管理、長照機構異業合作，提供一站式整合服務。台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣人壽在高齡保險商品持續創新，提供財富保障，未來也將擴及居家、養老及照護高品質服務，期許成為全民健康及養老的專家。

莊中慶口中的「居家養老照護服務」，台壽已進行中，莊中慶指出，台壽未來將成立「康養社區」，將健康樂活管家的所有服務納入社區服務，但成立子公司需主管機關核准，若獲准營運，將是保險業首例。

台灣人壽策略長葉栢宏指出，台壽規劃的養生村，會先在台南試點，將以大樓整建後出租，雖自家保戶是主要目標客群，但也不限僅有保戶才可入住，仍是以「滿租」為主要目標，但仍可將客戶區隔，例如繳保費達一定金額以上的VIP可優先入住，也可結合「實物給付保單」，但都要等金管會核准通過後，再進一步規劃。

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