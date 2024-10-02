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金管會：虛擬資產平台業者採登計制明年上路 若未完成可處2年徒刑

2024/10/02 07:39

金管會表示，虛擬資產平台業者採登計制明年上路，若9月仍未完成登記，最重可罰處2年以下徒刑。（資料照／記者王孟倫攝）金管會表示，虛擬資產平台業者採登計制明年上路，若9月仍未完成登記，最重可罰處2年以下徒刑。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕虛擬資產（虛擬貨幣）業者注意！金管會1日預告相關辦法，已完成洗錢防制法之法遵聲明的26家虛擬資產平台業者，必須明年3月31日前向金管會申請辦理登記，並於明年9月30日前完成登記；若逾期無法完成登記，根據「洗錢防制法」第六條之規定，最重可處2年以下有期徒刑或科或併科500萬元以下罰金。

金管會證期局表示，基於洗錢防制目的的管理，洗錢防制法已於今年7月31日修正公布，增訂「虛擬資產業者之洗錢防制登記制度，並授權金管會訂定洗錢防制登記的申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制及其他應遵行事項之辦法。

證期局副局長黃厚銘指出，金管會目前已研定「VASP登記辦法」草案，另外，配合修正「VASP洗防辦法），將於近期辦理法規預告，並徵求各方意見。

黃厚銘表示，考量VASP登記制度生效後，現行法遵聲明制度將同步廢止，不論業者是否已完成法遵聲明，均應依VASP登記辦法規定辦理登記；金管會提醒，欲從事虛擬資產服務之業者，宜審酌是否俟登記制生效後再行送件，避免造成其短時間內須依不同規定重新申請之困擾。

證期局指出，金管會是奉行政院指定擔任「具金融投資或支付性質」虛擬資產之主管機關，即開始參考國際趨勢，以洗錢防制為基礎，採漸進強化業者管理及消費者保護策略逐步納管。

有關VASP相關事項之管理，金管會採取漸進納管方式，共分為四大階段。其中，第3階段是洗錢防制法增訂VASP「登記制」、明確VASP定義及對非法業者課以刑事責任等以加強管理，並研議於子法中採差異化管理。

至於第4階段是推動虛擬資產管理專法立法，以有效納管市場行為，同時促進金融科技及VASP產業健全發展。在時程上，金管會已於今年1月委外研究團隊對於VASP管理專法進行研究，該研究將蒐集分析歐盟、日本、韓國、香港、英國、防制洗錢金融行動工作組織（FATF）及國際證券管理機構組織（IOSCO）等規範或建議，制定虛擬資產專法時須掌握的監理重點。

專法研究重點，例如：業者的許可條件、消費者保護、資本額要求、資產保管、市場交易行為規範及業務發展等。

金管會表示，委外研究團隊預計於今年12月底前研提虛擬資管專法的條文草案，後續辦理法規預告並舉辦公聽會，再依外界意見調整修正，預計2025年6月前，將專法草案報行政院核定。

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