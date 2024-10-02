美東港口罷工 每天經濟損失1600億元

美國東岸碼頭工人發動接近50年來首度罷工，據估計，罷工將造成美國經濟每天50億美元損失。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國碼頭工人發動接近50年來首度罷工，沿著美國東岸至墨西哥灣沿岸的港口全面停擺。摩根大通估計，罷工將造成美國經濟每天50億美元（近台幣1600億元）損失。

週二早些時候，從緬因州到德州的36個港口，碼頭工人舉行幾十年來的首次罷工，抗議工資和自動化問題，儘管合約談判已取得進展。國際碼頭工人協會（International Longshoremen's Association，ILA）約45000名會員之間的合約於午夜到期。

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代表資方的美國海運聯盟（United States Maritime Alliance，USMX）表示，已將其報價在6年內提高至50%，並承諾保留舊合約中對自動化的限制。該聯盟還表示，其為雇主提供的退休計畫繳款增加了兩倍，並加強了醫療保健選擇。在周二早些時候的一份聲明中，工會表示拒絕了聯盟的最新提議，因為該提議「遠低於ILA普通成員在工資和自動化保護方面的要求」。自6月以來，雙方尚未舉行正式談判。

美國經濟評議會（The Conference Board）警告，罷工將「癱瘓美國貿易」，導致食物、醫藥、消費性電子產品與服飾的進口卡關。碼頭工會則說不會中斷軍事物資的處理作業。

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