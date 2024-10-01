「洗產地」詐領補助風波逆轉 Gogoro：文件作業疏失

電動機車龍頭Gogoro VIVA車款遭爆大量使用中國製零件「洗產地」詐領補助，經濟部產發署審查結果大逆轉，Gogoro表示，此次事件係為行政文件作業缺失，未來將強化內控及預防機制。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕電動機車龍頭Gogoro VIVA車款遭爆大量使用中國製零件「洗產地」詐領補助，經濟部產發署審查結果大逆轉，Gogoro 表示，此次事件係為行政文件作業缺失，未來將強化內控及預防機制。

經濟部產發署審查認為尚無足夠證據推論Gogoro VIVA違反國內產製規定，若未來有新事證，則依相關規定重新處分。

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Gogoro表示，感謝產發署經過這段時間的調查，協助釐清Gogoro遵循國產化法規的事實，此次事件係為行政文件作業缺失，為消費者和主管機關造成不便與困擾，深感抱歉。

未來將強化內控及預防機制，落實各環節監督與管控。同時，我們針對所有擁有整合式動力系統之Gogoro VIVA車主，將推出「安心方案」，為相關車主規劃免費車輛檢查、免費保養與免費一年延長保固之補償措施，並將主動以電子郵件通知車主方案細節。

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