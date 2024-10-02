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贈與子女財物選這個時機 不計入贈與總額計算

2024/10/02 07:30

台北國稅局表示，父母於子女婚嫁時贈與財物，100萬以下不計入贈與總額。（記者鄭琪芳攝）台北國稅局表示，父母於子女婚嫁時贈與財物，100萬以下不計入贈與總額。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，父母贈與財物給子女做為結婚基金，總金額不超過100萬元，不計入贈與總額；不過，若贈與媳婦或女婿財物，無法適用不計入贈與總額的規定。

台北國稅局說明，根據「遺贈稅法」第20條第1項第7款規定，父母於子女婚嫁時所贈與的財物，總金額不超過100萬元，不計入贈與總額。若婚嫁贈與超過100萬元部分，加計當年度其他贈與超過免稅額（244萬元），則須於贈與行為發生後30日內，檢附贈與人及受贈人雙方身分證明文件、贈與契約書及子女結婚登記的戶籍資料，辦理贈與稅申報。

舉例說明，甲君2024年1月贈與兒子A君現金200萬元，同年4月A君登記結婚，甲君又贈與A君現金100萬元及A君的新婚妻子B君100萬元做為結婚基金，因媳婦非屬「遺贈稅法」第20條第1項第7款規定的子女，所以無不計入贈與總額之適用。

因此，甲君2024年度不含對A君婚嫁贈與100萬元，當年度贈與金額合計300萬元，已超過當年度免稅額244萬元，卻未依法申報贈與稅，遭補徵贈與稅5.6萬元〔（300萬-244萬）x10% 〕，並處罰鍰。

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