製造業景氣出現反轉？9月PMI中斷連4月擴張轉為緊縮

中經院院長連賢明指出，新增訂單、生產、未來展望指數都轉為緊縮，顯示台灣很多廠商都在觀望。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），在美中歐PMI持續緊縮、AI高基期效應導致短期拉貨力道趨緩，以及市場保守看待iPhone 16銷售的情況下，9月經季節調整之PMI下跌4.4個百分點至49.2%，中斷連續4個月的擴張轉為緊縮。中經院強調，廠商對未來呈現觀望態度，但景氣是否反轉仍有待觀察。

PMI以50％做為榮枯線，指數高於50％代表景氣擴張，反之則代表緊縮，5項組成指標中，經季調之新增訂單與生產指標，同步中斷連續5個月的擴張轉為緊縮，人力僱用則持續擴張但速度趨緩，供應商交貨時間連續2個月下降，存貨則持續緊縮。

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未來6個月展望指數也中斷連續7個月的擴張轉為緊縮，中經院院長連賢明指出，新增訂單、生產、未來展望指數都轉為緊縮，顯示台灣很多廠商都在觀望，對未來景氣呈現擔憂，至於近期美國降息、中國推出救市政策，是否能夠舒緩觀望態勢，還有待觀察。

從產業別來看，電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業的訂單、生產與未來展望多重挫超過10個百分點，轉為緊縮；終端車廠期待降息循環將讓車市回溫，儘管交通工具產業與電力暨機械產業的新增訂單與生產仍未大幅攀升，但廠商陸續對未來展望轉為持平或擴張。

近日國內工業用電調漲、美東碼頭工人罷工，對台灣物價有何衝擊？連賢明認為，目前影響都很有限，罷工若沒有持續太久，應不至於加劇通膨。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，存貨指數已連續19個月緊縮，代表供應鏈韌性不足，市場任何風吹草動都會影響生產，在這樣的前提下，新增訂單轉為緊縮就會馬上反應在指標上；不過人力僱用指標仍呈現擴張，是相對穩健的訊號，接下來要觀察10月的新增訂單指標，會決定景氣轉折怎麼走。

非製造業部分，因央行祭出第7波選擇性信用管制、金融市場波動、暑假出國潮結束、國旅持續低迷等因素，9月未經季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）續跌1.2個百分點至53.3%，雖連續23個月擴張，但是今年3月以來最慢擴張速度。

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