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當沖降稅再延 財部：延長3年較能即時因應市場變化

2024/10/01 18:52

財政部表示，當沖降稅延長3年，較能即時因應資本市場變化。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，當沖降稅延長3年，較能即時因應資本市場變化。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明日將審查「證券交易稅條例」修正草案，立委提案當沖降稅延長5年。對此，財政部表示，考量國際地緣政治風險升溫、國際經濟情勢未明，延長3年較能即時因應資本市場變化，以適時檢討實施效果，滾動調整。

財政部書面報告指出，當沖降稅措施自2017年4月28日實施以來，成效符合預期目標，可降低投資人交易成本，維持證券市場流動性，並帶動整體資本市場活絡。考量當沖降稅措施將於今年底屆期，且證券市場易受國際政治及經濟情勢

變動影響，為促進證券市場持續發展及降低市場不確定性，當沖降稅措施有繼續延長適用期間必要，因此與金管會達成共識，延長該措施3年、至2027年底。

對於立委提案當沖降稅延長5年，財政部表示，目前我國上市櫃公司獲利情形、台股市場交易制度及流動性均已獲得大幅改善，延長年限不宜較前3次期間（1年、3年8個月、3年）更長。另，考量國際地緣政治風險升溫、國際經濟如美國經濟情勢未明等，延長當沖降稅措施3年，較能即時因應資本市場變化，以適時檢討實施效果，滾動調整。

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