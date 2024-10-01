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台幣爆量重貶1.86元 貶回31.837元

2024/10/01 18:44

新台幣兌美元匯率早盤一度重貶逾2角，最後收在31.837元、貶1.86元。（記者陳梅英攝）新台幣兌美元匯率早盤一度重貶逾2角，最後收在31.837元、貶1.86元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾談話澆熄市場大幅降息預期，美元應聲反彈，非美貨幣貶成一片，新台幣兌美元匯率早盤一度重貶逾2角，最後收在31.837元、貶1.86元，匯價結束連2紅，成交量爆出26.65億美元大量。

台股今日開高走高，上漲165.85點，收在22390.39點，三大法人合計賣超134.9億元。其中，外資賣超幅度縮小至93.07億元。

匯銀主管表示，今日台幣賣壓主要來自外資匯出，除消化外資昨日在集中市場賣超逾400億元外，外資今日續調節近百億元，加上鮑爾談話後，市場大幅修正對於11月降息2碼預期，美元反彈，非美貨幣幾乎全軍覆沒下，台幣自然也難以倖免。不過除非聯準會改變降息趨勢，美元也很難漲到哪裡去，預期台幣短線有機會在31.5元至32元區間內整理。

接下來就看美國本週將發布的各項經濟數據，包括製造業採購經理人指數以及多項就業數據。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日大舉反彈0.65%、日圓暴跌1.26%、台幣重挫0.58%、新幣大貶0.48%，韓國因軍人節、中國開始放十一長假皆休市。

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