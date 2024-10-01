COROLLA CROSS休旅車改款上市 入門款80萬元有找

和泰汽車代理的TOYOTA COROLLA CROSS今天改款上市，共導入7款車型，入門的豪華汽油車型建議售價每輛從85.9萬元降為79.9萬元，一口氣降了6萬元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車代理的TOYOTA COROLLA CROSS今天改款上市，共導入7款車型，入門的豪華汽油車型建議售價每輛從85.9萬元降為79.9萬元，一口氣降了6萬元，若是汰舊換新價，每輛售價只要74.9萬元，預估年銷量可望達4萬輛目標，坐穩台灣單一車款年銷量冠軍寶座。

尊爵汽油車型建議售價87.9萬元、豪華油電車型建議售價83.9萬元、尊爵油電車型建議售價90.9萬元、旗艦油電車型建議售價98.9萬元、GR SPORT汽車車型建議售價91.9萬元、GR SPORT油電車型建議售價98.9萬元。

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其中配備加最多的旗艦油電車型較現行售價調降了4.1萬元，但又增加了EPB電子手煞車、RCTA後方車側警示系統、12.3吋數位儀錶板、全新LED Bi-Beam頭燈附LED序列式方向燈等價值達11萬元配備，相當於一口氣降價15.1萬元。

豪華油電車型相較現行售價調降7.6萬元，另增加EPB電子手煞車與全新外觀等價值達7萬元配備，相當於降價14.6萬元。

和泰汽車總經理蘇純興表示，在台灣，休旅車市場競爭相當激烈，消費者的需求也愈來愈多元，尤其在空間、安全與科技配備方面，都有高標準要求，COROLLA CROSS憑著優異的產品力，自2020年上市以來，蟬聯台灣休旅車銷售冠軍。

全新改款的COROLLA CROSS以「Urban Premium」為設計理念，水箱護罩採用漸變式的菱格造型，搭配與車身同色的設計及加大的進氣壩，讓整體前視造型更具都會摩登魅力。

HYBRID旗艦車型更搭載全新LED頭燈和尾燈組，頭燈組升級成序列式方向燈搭配LED Bi-Beam頭燈，尾燈則增加了3道鍍鉻裝飾，提升立體感與辨識度，全面升級COROLLA CROSS的科技先進質感。

科技配備全車系標配EPB電子駐車煞車系統與Auto Hold自動定車煞車系統，大幅提升行車的便利性，尊爵等級以上車型更導入全新12.3吋數位儀表板。

同時搭載TOYOTA SAFETY SENSE最高34項主被動安全防護系統，包含PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助系統、ACC全速域主動式車距維持定速系統附Stop & Go等先進駕駛輔助功能，HYBRID旗艦車型更新增RCTA後方車側警示系統。

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