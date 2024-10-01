大屯山地熱潛能占全國20％ 台電率台汽電、國際團隊探勘研究

台電今宣布合作台汽電及國際地熱探勘與開發工程商，投入大屯山火山群地熱開發研究。地熱示意圖。（法新社檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電繼2023年啟用宜蘭仁澤地熱電廠，每年可發出近470萬度綠電，而大屯火山群地熱潛能約占全國20%，潛力龐大。台電今再攜手台汽電，與國際知名地熱開發商台灣倍速羅得公司Baseload Power Taiwan（台灣倍速羅得能源）、地熱技術服務公司GreenFire Energy等商合作，投入北台灣大屯山區域地熱開發。

台電今（1日）下午舉行「大屯山地熱合作意向書」簽署儀式，現場由台電董事長曾文生、台汽電董事長黃順義、倍速羅得總部（Baseload Capital）董事長Magnus Brandberg及GreenFire Energy公司代表等國際地熱團隊共同簽署。

請繼續往下閱讀...

台電再生能源處說明，政府下一階段綠電目標就是地熱，風險較其他成熟綠電技術來得高，不單是指工程，而是前期探勘開發的風險，投入成本有可能歸零，因此透過投入地熱探勘研究，來分攤探勘期成本，同時也能引進國外探勘經驗與新技術。另一方面，地熱是最可控的再生能源，擁有如同傳統機組般的可控性，而且全年穩定無休。

台電說明，鑿井前要先調查才能確定可探勘性，光是一口井的探勘成本將近1億元，能夠發電2至3ＭＷ，假設確定要探勘，1億元鑽下去，假如沒有發現地熱就等同於成本就沉沒了，因此跨足地熱開發並不容易。

至於為何不採用採購法，台電再生能源處說明，新東西出現，要設計一個新制度適用現有法制會面臨許多窒礙難行之處，為求引進民間能量的管道在程序上更簡易，因此希望更有彈性，不要因制度僵硬而難以適用。

探勘進度上，台電說明，規劃明年10月就能將要探鑽的地熱模型完成，並準備確定位置開鑽，但並不是說時程規劃設定好就一定能照表操課，由於地熱開發風險很高，評估若未臻成熟就不會有開發商願意砸錢去開鑽。

台電續說，評估內容會包括地表調查，例如從冒煙處、溫泉區位進行非破壞性的調查，還有紅外線、地震儀器搜集資料，將地底下狀況建立出一個3D模型，以利後續工程能判斷要鑽到哪個區位，一般來說探勘過程費時2至3年，而大屯山則是因為台電與中油過去都有做過許多調查，因此時程估計能更快確認，經濟部地質調查及礦業管理中心曾評估，大屯火山群地熱潛能約占全國20%。

台電指出，大屯山地熱探勘任務，整合國內外地熱、能源領域知名廠家的專業，像是倍速羅得在美國、日本與冰島等國皆有運轉中的地熱電廠，目前也正在花蓮、南投進行探勘開發，而GreenFire Energy具前瞻先進地熱發電系統（Advanced Geothermal Systems，AGS）創新技術，而台灣汽電共生公司亦參與宜蘭清水地熱建置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法