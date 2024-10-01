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7-8月發票中獎清冊出爐 叫外賣4元平台費中千萬

2024/10/01 17:21

財政部今公布7-8月期統一發票中獎清冊。（記者鄭琪芳攝）財政部今公布7-8月期統一發票中獎清冊。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕7-8月期統一發票中獎清冊出爐，本期1000萬元特別獎開出17張、200萬元特獎則開出15張。其中，1位幸運兒叫foodpanda付了4元平台費，就抱走千萬大獎；另有民眾花33元在App Store買應用程式，也中了千萬大獎。

今年7-8月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「38039158」；200萬元特獎中獎號碼「08276859」；3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「32110911」、「84289408」及「13446901」。財政部賦稅署表示，本期統一發票領獎期限為今年10月6日至明年1月6日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

本期1000萬特別獎開出17張，除平台費、應用程式外，還有民眾在桃園市龜山區萬壽路統一超商花35元買麵包、台中市南屯區南屯路全家便利商店花35元買餅乾、桃園市大溪區員林路自由聯盟生鮮超市花99元買飲料，都中了千萬元；也有人在桃園市八德區介壽路家樂福花2萬2900元買冷氣，也抱走千萬大獎。

另，本期開出200萬特獎15張，包括雲林縣西螺休息站花36元買所長茶葉蛋、新竹市香山區元培街萊爾富花45元買飲料、台北市信義區信義路6段21號統一超商花49元買食品等。

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