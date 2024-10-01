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首款AI平板Galaxy Tab S10 登台 三星陳啟蒙：擴大平板市占率

2024/10/01 17:20

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。（記者王憶紅攝）台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星宣布首款預載Galaxy AI的旗艦平板Galaxy Tab S10系列正式在台上市，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，今年1至8月台灣平板市場，儘管整體呈現衰退趨勢，三星卻逆勢成長，銷售額較去年同期成長近20%，希望在Galaxy Tab S10系列的加入下，再帶動銷售表現，擴大平板市佔率。

陳啟蒙說，近年透過社群行銷、推出許多接觸消費者touch point的活動，三星於今年上半年內部針對年輕族群調查，對三星品牌喜好度已成長15%。陳啟蒙透露，Galaxy AI繁體中文目標於今年聖誕節前夕上線。

在手機市場方面，陳啓蒙說，台灣600美元以上高階手機市場，整體銷售額約成長4%，三星則優於整體有近雙位數成長，其中，AI手機目前佔台灣高階手機整體市場滲透率約15%，期待透過持續與消費者溝通AI便利性，往25%邁進。

陳啟蒙指出，電信商通路於台灣整體手機銷售佔比約55%，而於台灣三星約佔55~60%，合作密切，至於三星自有通路銷售佔比，線上三星商城約佔5%、智慧館等門市約佔12%，期待希望在2027年於自有通路佔比可達25~30%。

陳啟蒙進一步指出，三星智慧館目前全台有70家，預計到2027年擴點至120家，提供消費者更好的體驗，而三星商城持續推出差異化商品，如觀察先前S24系列、Z Fold6｜Flip6限定色銷售表現，約都佔該系列在商城銷售的60%。另外，此次Tab S10系列也在三星商城、三星智慧館獨家推出Galaxy S10 Ultra鍵盤套裝組選擇。

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