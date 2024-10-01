智慧能源週登場，泓德能源打造智慧電力服務生態系，圖中為董事長謝源一、右二為總經理週仕昌。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕「台灣國際智慧能源週」（Energy Taiwan）與「台灣國際淨零永續展」（Net-Zero Taiwan）明日登場，泓德能源董事長謝源一表示，今年以「探索智慧能源點線面，連結全球能源無界」為主題參展，展出多個全新綠能平台，以「國際智慧電力公司」為目標，並以「家家光充儲、戶戶碳中和」為願景的行動。

泓德能源總經理周仕昌指出，電力零售商「星星電力」提供專業綠電顧問服務，透過「綠電星智匯」與「綠電星平方」兩個全新管理平台，為客戶提供一站式「綠電解決方案」；能源聚合商「星佑能源」提供案場開發、設計到建置，並自行研發EMS能源管理系統，現場展出「光儲充解決方案」以及「VPP虛擬電廠解決方案」；全方位充電營運商「星舟快充」，推出涵蓋「智慧開電系統」與「AI雲端充電管理平台」，搭配TITAN充電樁設備，展出「充電站營運解決方案」，目的在提升用戶充電體驗。

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此外，泓德能源推出「電力交易預測解決方案」，提供日本電力市場的實時監控，建立電力數據智庫，為商業決策提供強而有力的支持工具。同時，自有品牌TITAN涵蓋智慧綠能管理平台、表前／表後儲能與充電樁相關設備，以及充電專用站等軟硬整合與場域整合服務，泓德能源表示，透過智慧綠能管理平台TITAN，連結集團內所有系統並串聯旗下所有解決方案與設備，打造能源物聯網平台。

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