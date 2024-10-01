威盛AI安全解決方案改變重型設備運營 獲頒NIOSH獎項

威盛智能產品事業部總經理吳億盼。（威盛提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計威盛（2388）強攻AI安全解決方案，其Mobile360重型設備安全解決方案，榮獲美國國家職業安全與健康研究所（NIOSH）所頒發的2024年度砂石產業之採礦安全與技術創新獎項。此採礦安全與健康技術創新獎項旨在表彰在提升礦工安全與健康方面，透過應用技術或流程改善，超越法規要求，並做出非凡努力的企業者。

NIOSH指出，威盛重型設備安全解決方案具有技術創新性的系統，擁有先進的危險預測、車隊管理，和影像紀錄的能力，可以有效減少因視覺盲區和其他因素所造成的大型車輛事故，因此獲頒砂石產業之採礦安全與技術創新獎項。

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威盛智能產品事業部總經理吳億盼表示，非常榮幸能藉由威盛重型設備安全解決方案獲得砂石產業之採礦安全與技術創新獎項。此殊榮再次證實威盛持續致力於運用尖端 AI 技術，與開發突破性的解決方案，幫助預防事故發生，並在極具挑戰性的環境中保障人員安全。

威盛指出，旗下安全解決方案針對重型設備駕駛員所面臨的主要安全挑戰，包括盲點、缺乏即時危險感知、困難的車隊管理，以及安全規範和培訓持續改進的需求。該解決方案利用先進技術，可安裝在現有車輛上，以利創造更安全的工作環境，更進一步專為礦石業量身打造，優化其解決方案，以應對礦場環境的獨特挑戰。

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