小確幸來了！9-12月雲端發票 加開500元獎50萬組

財政部賦稅署宣布，今年9-12月期統一發票，雲端發票500元獎加開50萬組。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署今天宣布，今年9-12月期統一發票，每期雲端發票專屬獎500元獎，將再增開50萬組，即每期開出245萬組。賦稅署表示，9-12月期統一發票加開500元獎50萬組，每期獎金支出增加約2.5億元。

賦稅署長宋秀玲說明，為鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票，經衡酌統一發票給獎經費執行情形，規劃今年9-12月期每期統一發票開獎組數，除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組及800元獎10萬組外，雲端發票專屬獎500元獎將增加50萬組、達245萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由206萬6030組增加至256萬6030組。

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賦稅署提醒，民眾消費時可索取雲端發票，並利用財政部電子發票整合服務平台或財政部統一發票兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼及設定領獎帳戶，除可避免中獎獎金漏接，也可讓民眾從消費索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，響應節能減碳，還有雲端發票專屬獎中獎機會，一舉數得。

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