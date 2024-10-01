房貸緊縮衝擊買氣 五都9月移轉棟數有四都衰減

房貸緊縮、央行第7波選擇性信用管制衝擊，買氣疲弱，整體房市已進入盤整時間。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸緊縮直接衝擊房市買氣，五都9月買賣移轉棟數，除台中市維持平盤、月增1%外，其它四都全數相較上月（鬼月）減少，尤其台北市、桃園市，以及台南市月減幅均超過1成。

根據五都地政局發布9月買賣移轉棟數，台北市2259棟、月減12%，新北市5666棟、月減1%，桃園市3857棟、月減18%，台中市5033棟、月增1%，以及台南市2213棟、月減12%，五都9月移轉量合計約1.9萬餘棟、月減7%。

請繼續往下閱讀...

房市疲態出現 買氣進入盤整階段

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，8、9月房市買氣明顯衰退，不過，因為房貸排隊等候時間拉長，延後過戶時間，加上陸續有新建案交屋，促使9月建物買賣移轉棟數僅微幅衰退。

而五都中僅台中市相較上月微幅增加，曾敬德認為，可能與區域持續有新成屋交屋帶動。此外，曾敬德指出，目前已進入新建案大量完工交屋潮，移轉量表現多少會沖淡房貸緊縮、央行第7波選擇性信用管制的衝擊，一旦交屋潮減緩，便可觀察到買氣疲弱，因此，目前整體房市已進入盤整時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法