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山陀兒颱風來襲 中華郵政：加速理賠、寬延繳納保費

2024/10/01 16:44

因應山陀兒颱風來襲，中華郵政公司今天（1日）宣布，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，包括放寬並加速理賠、寬延繳納保險費、房貸戶關懷措施等。（資料照）因應山陀兒颱風來襲，中華郵政公司今天（1日）宣布，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，包括放寬並加速理賠、寬延繳納保險費、房貸戶關懷措施等。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應山陀兒颱風來襲，中華郵政公司今天（1日）宣布，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，包括放寬並加速理賠、寬延繳納保險費、房貸戶關懷措施等。

相關措施包括：

一、放寬並加速理賠：因颱風不幸罹難之保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，即可先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

二、寬延繳納保險費與新增之保單借款免息：

（一）寬延繳納保險費：自本次災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間。

（二）新增的保單借款免息：自本次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月。

（三）保險單如有毀損，可免費補發。

三、房貸戶關懷措施：自本次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新臺幣20萬元至50萬元。

四、中華郵政公司並提供24小時客服專線0800-700365，有需要之民眾可善加利用。

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