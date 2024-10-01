鴻海手握800項NPI專案 AI伺服器零組件供應量逾8成

鴻海發言人巫俊毅看好集團AI伺服器業務將保持領先地位。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）發言人巫俊毅今天表示，鴻海多年來在全球佈局橫跨24個國家與地區、多達200多座工廠，每年約有超過800項NPI（新產品試產導入量產服務）專案，成為切入AI伺服器產業鏈重要的競爭力，集團現已供應市場超過8成零組件，預計11月開始生產輝達（NVIDIA）GB200伺服器，12月開始出貨。

巫俊毅指出，現在的AI伺服器架構設計的複雜程度超越以往，牽涉到大量零組件組裝，包括交換器與冷卻系統，鴻海除了CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器），已可供應高達8成零組件，今年11月將生產NVL36、NVL72架構的GB200伺服器，並搭配相應的液冷系統，且於12月開始出貨，繼續保持鴻海在產業鏈當中的領先地位。

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關於美系客戶9月已經發布新AI手機，俊毅觀察，旗下消費智能產品下半年營收將比去年同期成長，鴻海目前除了代工手機、AI伺服器，也致力於將原廠委託設計製造（ODM）的商業模式，複製到電動車領域的整車代工業務。

鴻海規劃年底之前簽署2家日系車廠的新品合約，以利在後續6個月至1年進行開發專案，巫俊毅認為，最近電動車價格下跌，宛若1990年代的PC市況，讓不少業者放緩了投資腳步，但也提供鴻海的CDMS（委託設計與製造服務）商業模式更多開闢新客戶的機會。

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