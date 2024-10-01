名師解盤》容逸燊：整體量縮 聚焦集團股作帳行情

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市今天量縮，只有2838億元，在昨天大跌之後，今天反彈165點，今天量能不到3000億，是受到颱風即將登陸影響，中港股也因國慶休市，所以亞股外資交易動能降低，昨天受兩個短線利空，一是電價即將要調漲，另一個是中國不鼓勵使用輝達AI晶片，所以台積電昨天尾盤，直接跳水往下，跌4.3%，但今天跳高站上970元關卡，未來2天若因颱風休市，仍有國際經濟重要數據將公布，禮拜二、三晚間會揭曉美國就業數據，這也影響市場上短線持股信心。

今天台股整體在上市、上櫃指數，都是呈現量縮，台積電在10月17日，即將要舉行法說會，預期將說明電價調漲影響，目前法人估計，大概毛利會影響0.3%到0.5%，影響並不大，而2奈米進度，明年下半年可望量產，這對於台積電營收貢獻，將比3奈米來得更多，緊接著到第4季消費旺季，蘋果10月即將要推出新的AI功能，輝達今年年底GB200將出貨，長線來看，台積電競爭優勢沒有話說，台股22000點應該會看到比較明確支撐，近期市場情緒有一些觀望，而中港股一系列救市措施以來，從底部大漲15%，也讓市場資金集中到中港股相關ETF，上周到這周，包含鋼鐵、塑化等族群，都呈現底部強力反彈的走勢，但救市措施進行之後，實體經濟能不能有效復甦，還有待觀察，建議傳產急速反彈後，建議別再搶進，等拉回再視狀況進場。

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台股主軸電子類股，今天成交比重有到70%，但整體量縮關係，看起來資金會比較分散，今天漲停較多的，是威盛集團股票，宏達電、位速和建達，進入到第4季，又是集團作帳行情，大家同時也可以注意一下，集團作帳股的表現，如鴻海集團10月8日科技日，台積電法說會後的資本支出狀況，會不會激勵到供應鏈表現，這都是未來電子股重心，11月比較大變數是美國總統大選，建議大家投機股票要先做獲利了結，轉進基本面體質比較好的公司，以因應未來行情波動，甚至中概股部分，也可以多注意底部開始翻揚股票，如食品類股。

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