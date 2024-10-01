晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》容逸燊：整體量縮 聚焦集團股作帳行情

2024/10/01 16:13

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台北股市今天量縮，只有2838億元，在昨天大跌之後，今天反彈165點，今天量能不到3000億，是受到颱風即將登陸影響，中港股也因國慶休市，所以亞股外資交易動能降低，昨天受兩個短線利空，一是電價即將要調漲，另一個是中國不鼓勵使用輝達AI晶片，所以台積電昨天尾盤，直接跳水往下，跌4.3%，但今天跳高站上970元關卡，未來2天若因颱風休市，仍有國際經濟重要數據將公布，禮拜二、三晚間會揭曉美國就業數據，這也影響市場上短線持股信心。

今天台股整體在上市、上櫃指數，都是呈現量縮，台積電在10月17日，即將要舉行法說會，預期將說明電價調漲影響，目前法人估計，大概毛利會影響0.3%到0.5%，影響並不大，而2奈米進度，明年下半年可望量產，這對於台積電營收貢獻，將比3奈米來得更多，緊接著到第4季消費旺季，蘋果10月即將要推出新的AI功能，輝達今年年底GB200將出貨，長線來看，台積電競爭優勢沒有話說，台股22000點應該會看到比較明確支撐，近期市場情緒有一些觀望，而中港股一系列救市措施以來，從底部大漲15%，也讓市場資金集中到中港股相關ETF，上周到這周，包含鋼鐵、塑化等族群，都呈現底部強力反彈的走勢，但救市措施進行之後，實體經濟能不能有效復甦，還有待觀察，建議傳產急速反彈後，建議別再搶進，等拉回再視狀況進場。

台股主軸電子類股，今天成交比重有到70%，但整體量縮關係，看起來資金會比較分散，今天漲停較多的，是威盛集團股票，宏達電、位速和建達，進入到第4季，又是集團作帳行情，大家同時也可以注意一下，集團作帳股的表現，如鴻海集團10月8日科技日，台積電法說會後的資本支出狀況，會不會激勵到供應鏈表現，這都是未來電子股重心，11月比較大變數是美國總統大選，建議大家投機股票要先做獲利了結，轉進基本面體質比較好的公司，以因應未來行情波動，甚至中概股部分，也可以多注意底部開始翻揚股票，如食品類股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財