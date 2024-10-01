永豐餘攻企業減碳商機 推出碳管理平台

永豐餘旗下子公司永餘智能將於明（2）日起參展「台灣國際淨零永續展」。圖為永豐餘董事長葉惠青。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘投控（1907）持續朝氣候科技產業轉型，旗下永餘智能明起將在「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」展示智慧能源、虛擬電廠、碳管理服務等全方面淨零解決方案，並將首次展出永豐餘碳管理平台，積極搶攻企業減碳商機。

永餘智能表示，永豐餘碳管理平台是立基於該公司自身經驗建置，可協助各類企業每日追蹤監測廠區及產線碳排，並提供完整產業經驗的減量方案；因永豐餘場區多元，設有不同產品所需之大型製造機具、多種自發電設備及複雜的電力系統等，該平台可協助企業建立碳帳戶，結合自動化設備等。

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永豐餘表示，整合旗下永餘智能、元信達資訊所組成的碳管理平台研發團隊，以其豐富產業經驗，熟悉各項排放源資料蒐集與分析，搭配自身智慧能源技術，可提供客戶完整的碳排放量測及減量方案，也可協助對供應鏈與金融機構等單位，揭露企業氣候資訊與減碳成效，作為ESG和金融服務的評估依據。

除了碳管理平台外，永餘智能也將展出智慧微電網規劃，該公司說明，有鑑於再生能源的間歇性、間歇能源大量併網後對電網韌性的衝擊，及全球能源轉型減碳趨勢等環境因素，智慧能源將是未來提升能源效率的減碳關鍵。

因此，電網將轉為倚重需量反應、儲能系統、分散式電源，及虛擬電廠數位創新營運模式，將藏電於民的效益極大化，在此趨勢下，廠區智慧微電網規劃的應用層面將比單純的表後儲能系統更為廣泛，永餘智能也期望切入商機。

永豐餘表示，除自有場域持續實踐循環經濟和智慧能源外，也將發展成熟的技術經驗向外推展，逐步累積出包含：與華紙（1905）共同攜手建置全台首座「汽電共生表後儲能系統」、與華國能源攜手打造強化電網韌性的表前儲能系統等實績。未來永餘智能將扮演系統整合者，提供能源技術服務，以最合適的設計規劃能源方案，協助企業實踐淨零減碳。

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