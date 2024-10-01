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「新新併」10/9股臨會在即 勞動基金支持誰？勞動部這麼說

2024/10/01 15:23

「新新併」10/9股臨會在即，勞動基金支持誰？勞動部這麼說（記者李靚慧攝）「新新併」10/9股臨會在即，勞動基金支持誰？勞動部這麼說（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕「新新併」10月9日股東臨時會在即，由股東們投票表決是否支持合併案，近來外資機構紛紛表態，國內勞動基金運用局旗下的勞保基金、新舊制勞退基金，也持有2金控股票，是否支持「新新併」？勞動基金運用局官員表示，根據股東行動主義，過去運用局100%行使股東權，會在充分評估後，選擇線上或現場方式投票。

勞動基金運用局持有眾多台股上市櫃公司的股票，包含自營及代操，對於這些持股，運用局依據「機構投資人盡職治理守則」，行使股東權利，對於股東會的各項議案，包括董監改選、股利分配、併購等牽涉投資人權益的重要議題，都必須參與投票表達意見，並每年公告運用局參與股東會投票的紀錄。

根據「113 年截至 6 月底股東會投票紀錄」，顯示勞動基金並非「全盤支持經營階層所提出之議案」，該紀錄指出，在行使投票權之前，均就各議案內容及影響審慎分析，除自營部位個股由勞金局內部個案研議外，委託經營部位投資的個股，也會請受託投信就各議案提供分析與建議，必要時還會在股東會前，與被投資公司經營階層進行瞭解與溝通，且並非絶對支持經營階層所提出的議案。

該報告舉例，董監事選舉案，因該局經管基金為財務性質投資，一般多會以「棄權」為原則；但對於「 增減資、併購」，則會評估對公司營運、獲利及原股東影響，「配息率」則評估是否符合股東利益，再依據評估進行投票。

統計至2024年至6月底的股東會，運用局的投票比例達100%；共計參與364家次、5034案股東會議案投票。其中，財務性議案（包括營業報告書與財務報告之承認、盈餘分派或虧損撥補、增資、私募有價證券、減資等）共 2432 案贊成、3112 案反對或棄權，人事組織議案（包括章程或作業程序修訂、董監事選舉、解除董事競業禁止等）共 590 案贊成、1788 案反對或棄權，股東權益議案共 57 案贊成、38 案反對或棄權；「其他議案」4案贊成、13案反對或棄權。

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