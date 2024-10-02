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美東碼頭工人罷工 台驊：罷工時間若超過2週 運價將大幅上揚

2024/10/02 07:22

台驊董事長顏益財。（記者王憶紅攝）台驊董事長顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際碼頭工人協會（ILA）在臉書宣布，自美國時間10月1日零時起關閉大西洋和墨西哥灣海岸所有港口，以對抗美國海事聯盟（USMX）。對此，台驊表示，此次罷工肯定會引起勞資雙方關係的衝擊，如果延續超過2個禮拜，造成的影響將持續至今年年底甚至明年初，船公司的運能至少要折損10-20%左右，運費及相關附加費肯定會大幅上漲。

這是ILA自1977年以來首次罷工，預計大約36個港口可能受影響。

台驊表示，美東碼頭工人開始罷工，首先是港口擁堵、裝卸作業中斷，產生貨物積壓，而後供應鏈中斷，造成零售商、汽車工業、民生用品等物資供應中斷，庫存不足等問題。

台驊預估，東岸碼頭工人罷工將造成全美數百億美元的經濟損失，船公司因應措施會採取跳港或是變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，這將產生更多的費用成本，促成運費的上漲。

台驊說，這次的罷工將產生物流成本的提高，進口商會提高售價轉嫁給消費者，造成通膨更大的疑慮，且此次的罷工肯定會引起勞資雙方關係的衝擊，除了影響薪資水平、碼頭工人的工作情緒、態度之外，及未來港口碼頭作業的自動化趨勢。

台驊說，此次罷工行動如果延續超過兩個禮拜，造成的影響將持續至今年年底甚至明年初，船公司的運能至少要折損10-20%左右，運費及相關附加費肯定會大幅上漲。

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