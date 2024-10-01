政大與AMD攜手合作四大面向 培育人社專才具AI應用力

政大與AMD簽署MOU著眼AI與人文社會科學的合作。（政大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕政治大學與美商超微半導體公司（AMD）強強聯手，日前共同簽訂產學合作備忘錄（MOU），雙方著眼於合作包括課程合作、國際化人才培育、研究合作及公共治理領域等，將以政大人文社會科學基礎及AMD的AI實力，培養具備AI應用能力的人文社會科學領域專業人才，並促進AI與人文學科的跨域結合，攜手擴大研發量能。

身為以人文社會科學為核心優勢的學校，政大表示，過去多年來不斷探索如何將這一領域與現代科技相結合。此次與AMD的合作，象徵著學術機構與科技產業的深度融合，雙方共同期望通過此次合作不僅能提升政大在AI技術研究上的實力，也將推動AI在人文和社會科學的領域更廣泛的應用。

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此次合作的四大面向，在課程合作方面，將與AMD共同開設以人文社會科學為導向之AI賦能課程，培養文組學生的創新思維和技能，並打造人文社會科學為導向的國家型或國際型AI研究中心，進行跨領域研究和交流，打造政大成為推動科技與人文結合的前沿陣地。

其次，雙方將攜手推動國際化人才培育，吸引來自全球各地的優秀師生，以多元、包容的文化精神，支持倫理和包容性AI的發展。同時，透過產官學合作鏈，期盼激發民間更多創意、創新及創業，展示更多AI在人文社會科學中符合倫理標準的應用，並優化公共政策與治理的效能。

在研究合作方面，將聯手建立一個以人文社會科學為核心的AI研究中心，並將結合政大及外部的優秀研究資源，進行跨學科的研究與交流，推動AI技術在社會科學領域中的創新應用。雙方盼藉此平台累積成功的研究案例，並進一步將這些案例推廣到全球。

此外，雙方也將在公共治理領域展開合作，共同推動AI技術在公共政策和治理領域中的應用，透過產官學合作，促進民間創新和創業精神的發展。亦將合作展示更多負責任且符合倫理標準的AI應用，並共同優化數位治理的效能，期望成為台灣數位治理的重要推手。

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