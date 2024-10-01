晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

政大與AMD攜手合作四大面向 培育人社專才具AI應用力

2024/10/01 15:25

政大與AMD簽署MOU著眼AI與人文社會科學的合作。（政大提供）政大與AMD簽署MOU著眼AI與人文社會科學的合作。（政大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕政治大學與美商超微半導體公司（AMD）強強聯手，日前共同簽訂產學合作備忘錄（MOU），雙方著眼於合作包括課程合作、國際化人才培育、研究合作及公共治理領域等，將以政大人文社會科學基礎及AMD的AI實力，培養具備AI應用能力的人文社會科學領域專業人才，並促進AI與人文學科的跨域結合，攜手擴大研發量能。

身為以人文社會科學為核心優勢的學校，政大表示，過去多年來不斷探索如何將這一領域與現代科技相結合。此次與AMD的合作，象徵著學術機構與科技產業的深度融合，雙方共同期望通過此次合作不僅能提升政大在AI技術研究上的實力，也將推動AI在人文和社會科學的領域更廣泛的應用。

此次合作的四大面向，在課程合作方面，將與AMD共同開設以人文社會科學為導向之AI賦能課程，培養文組學生的創新思維和技能，並打造人文社會科學為導向的國家型或國際型AI研究中心，進行跨領域研究和交流，打造政大成為推動科技與人文結合的前沿陣地。

其次，雙方將攜手推動國際化人才培育，吸引來自全球各地的優秀師生，以多元、包容的文化精神，支持倫理和包容性AI的發展。同時，透過產官學合作鏈，期盼激發民間更多創意、創新及創業，展示更多AI在人文社會科學中符合倫理標準的應用，並優化公共政策與治理的效能。

在研究合作方面，將聯手建立一個以人文社會科學為核心的AI研究中心，並將結合政大及外部的優秀研究資源，進行跨學科的研究與交流，推動AI技術在社會科學領域中的創新應用。雙方盼藉此平台累積成功的研究案例，並進一步將這些案例推廣到全球。

此外，雙方也將在公共治理領域展開合作，共同推動AI技術在公共政策和治理領域中的應用，透過產官學合作，促進民間創新和創業精神的發展。亦將合作展示更多負責任且符合倫理標準的AI應用，並共同優化數位治理的效能，期望成為台灣數位治理的重要推手。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財