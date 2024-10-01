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激情過後！中港股相關ETF暴跌 中信中國50正2等3檔跌逾5％

2024/10/01 15:00

激情過後！中港股相關ETF暴跌，中信中國50正2等3檔跌逾5%（彭博）激情過後！中港股相關ETF暴跌，中信中國50正2等3檔跌逾5%（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國政府暴力救市，中港股昨（30日）持續暴漲，國內連結陸港指數的ETF也全面飆漲，如中信中國50正2（00753L）、元大滬深300正2（00637L）漲幅都超過1成，由於市價與淨值溢價過大，在造市商今（1日）大舉拋售下，相關ETF全面暴跌，00753L等3檔跌幅都在5%以上。

中國股市昨在政府撒幣下，指數全面飆漲，不僅上證、滬深300指數漲幅皆逾8%，就連富時中國A50指數漲幅也在7%之上，而中國此波救市，不僅陸股大漲，港股也跟著走揚，如香港國企漲2.88%，而恒生指數也漲2.43%。

在陸港股昨日飆速上攻，國內連結陸港指數的ETF也全面飆漲，如中信中國50正2（00753L）、元大滬深300正2（00637L）漲幅都超過1成，而富邦恒生國企正2（00665L）與復華香港正2（00650L）也分別上漲9.23%與8.74%。

不過，在相關ETF激情過後，由於市價與淨值已嚴重溢價，為了穩定造市，造市商今全面進場拋售昨日大漲的4檔ETF，今股價一片慘綠。

其中又以中信中國50正2跌勢最重，今股價開低走低，終場大跌6.79%，收10.44元，成交量10.44萬張，居成交量第5大。

其次是復華香港正2今股價亦大跌5.64%，收13.38元，成交量相較其他ETF少，但也有3.41萬張。

至於富邦恒生國企正2跌幅也達5.56%，收8.83元，成交量則達7.39萬張，排名第6大，僅次於中信中國50正2。

而元大滬深300正2由於溢價幅度較小，今賣壓也相對較小，股價盤中一度翻紅，終場跌1.16%，收17.11元，成交量12.15萬張。

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