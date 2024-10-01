推動台灣AI發展 卓榮泰：現在起至2030年電力還有餘裕

行政院長卓榮泰表示，台灣要進入軟體設計的時代，建立自己的大型語言模型，並強調現在到2030年前，近所有AI高科技快速發展仍有餘裕供應電力。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕AI人工智慧科技已成為新世代產業競爭力的重要關鍵，民進黨立委王定宇今日在立院總質詢時關切，行政院對台灣發展AI願景以及政府在人力、電力、土地供應上盤點狀況。行政院長卓榮泰表示，台灣要進入軟體設計的時代，建立自己的大型語言模型，並強調現在到2030年前，近所有AI高科技快速發展仍有餘裕來供應電力。

王定宇質詢時詢問，對於台灣發展AI，行政院的願景為何？卓榮泰答詢時說，除了維持製造大國，台灣要進入軟體設計的時代，建立自己的大型語言模型，主權AI、應用時代是下一個階段要追求的目標。

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王定宇追問，這些願景要轉換成政策和預算，行政院每年投資AI的預算編列為何？卓榮泰回應，政府從民國114年到118年會投入新台幣360億元預算，整個科技預算更超過1000億元，會在明年度執行。

針對人員供應、電力供應及土地供應盤點狀況？卓榮泰表示，能源依照經濟部及台電盤點，現在到2030年之前，將近所有AI高科技快速發展，還是有餘裕來供應電力。

經濟部長郭智輝補充，人力供應部分，政府在4年內準備培育AI工程師大概20萬人，其中有10萬人是僑外生，讓跨國人才來台灣攻讀AI課程後投入到企業實務界，另10萬人為台灣學子；電力供應，以現有的規劃及擁有的電力，是可以滿足現有的狀況；綠電部分有點落後進度，但在行政院指導下，會全力發展。

至於台灣未來AI發展重鎮？卓榮泰說，台南沙崙會起一個帶頭的作用，還有很多（土地）可以興建開發。

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