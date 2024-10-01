不實財報逃漏稅3500萬 味王董事長陳清福判刑2年並緩刑

大洋僑果負責人兼味王董事長陳清福（右2）。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕水果貿易商「大洋僑果集團」、味王董事長負責人陳清福與多名老臣，被大洋僑果創辦人陳查某的孫子穎川欽和提告侵占貨款，台北地檢署雖查無侵占事證，但認定陳清福等7人，因循農產品交易不開發票、短報營收的陋習，涉製作不實財報、逃漏營業稅共3593萬餘元，依違反商業會計法、稅捐稽徵法罪嫌起訴陳清福等7人；台北地院審理時陳清福等人皆俯首認罪，法官今判陳清福2年有期徒刑、緩刑4年，支付公庫30萬元。

其餘6名被告，大洋僑果集團財務主管林德盛判刑1年2月，全青及萬果監察人陳玲玲、主管高朝宗、財務兼會計陳慧玲、陳素蘭等4人皆判刑10月，5人皆緩刑2年，各支付公庫8萬至10萬元；全青及萬果公司登記人負責人陳月鳳，於審理期間過世，判公訴不受理。全案仍可上訴。

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檢方查出，陳清福等7人，涉利用農產品交易不開或不收發票，短報農產品銷售額的發票金額，或短報銷貨憑證等陋習，為了逃漏稅捐，短報營業收入，陳並指使下屬將交易貨款存入陳清福等人的帳戶。檢調清查自2014至2019年間，涉逃漏營業稅2390萬餘元、未分配盈餘稅捐1203萬餘元，總計逃漏稅捐3593萬多元。

大洋僑果由「青果大王」陳查某創立，後由長子穎川建忠（本名陳建忠）接棒，高齡百歲的穎川建忠是老牌食品廠味王的名譽董事長，也是民視、日本讀賣新聞股東，資產號稱超過千億元，陳建忠1990年代起，陸續將事業交棒給3位兒子穎川浩和、穎川欽和、穎川萬和，以及陳清福、陳月鳳、陳榮祥、陳玲玲等4名老臣分別持有。

2020年6月，穎川建忠的次子穎川欽和，狀告陳清福等老臣，聯手大哥穎川浩和，趁著父親失智，在2019年6月於未獲董事會授權下召開股東會，訴請駁回股東會決議，但被台北地院判敗訴，家族爭產浮上台面，洐生多場官司，纏訟未休。

穎川欽和向檢方控告老臣陳清福等7人，於2013年至2019年間，侵占大洋僑果10億元貨款，北檢偵辦後認定陳清福等人並未侵吞貨款，但為了逃漏稅捐，而將貨款存入私人帳戶，未進公司帳務，做假帳以逃漏稅捐，相關款項並未挪為私用，因此依違反商會法、稅捐稽徵法罪嫌起訴7人，侵占方面將7人不起訴。

台北地院審理期間，7人都認罪，陳月鳳期間過世。北院合議庭考量6人皆自白犯罪也具悔意，各量處10月至2年徒刑，均給予緩刑機會。得上訴。

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