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Gogoro錯填資料 經部要求補償6.3萬輛車300元折扣金

2024/10/01 14:29

經濟部審議會決議尚無足夠證據推論GOGORO所屬的睿能公司違反國產規定，但睿能公司文件刊載有誤，因此要求「有條件」限期更正。圖為Gogoro示意圖。（記者廖家寧攝）經濟部審議會決議尚無足夠證據推論GOGORO所屬的睿能公司違反國產規定，但睿能公司文件刊載有誤，因此要求「有條件」限期更正。圖為Gogoro示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕電動機車廠商Gogoro睿能創意股份有限公司旗下VIVA車系疑似使用中國製零件，經濟部產發署上月底召開「經濟部電動機車發展推動審議會」，審議會決議尚無足夠證據推論該公司違反國產規定，但睿能公司文件刊載有誤，因此要求「有條件」限期更正，上述條件是指睿能須提供6.3萬輛電動車「1次車輛免費檢修、300元折扣金及延長1年保固」。

經濟部表示，審議會成員不僅官方，尚有4位專家學者，決議尚無足夠證據推論其違反國內產製規定。

經濟部進一步說明，針對被檢舉VIVA車系的馬達控制器，是否違反經濟部電動機車補助要點的國內產製一事，經過產發署技術審查委員會審查業者自提書面資料及審議會詢答後，尚無足夠證據推論其違反國內產製規定。

經濟部指出，睿能公司填報經濟部受認可電動機車資格申請文件確實有誤，經查是業者對表格填載認知有誤，審議會決議請業者有條件限期依程序更正內容，包括申請文件中的馬達控制器供應商（誤填廣達更正為睿能）。

另前述「有條件」是指業者將自主提供所有車主「安心方案」，包括1次車輛免費檢修、300元折扣金及延長1年保固，估算約共有6.3萬輛，公司負擔成本約1.85億元。

經濟部表示，若未來有新事證，則依相關規定重新處分。

經濟部也指出，為確保取得經濟部補助資格的車款都符合相關規定，要求睿能公司精進及落實內控機制，並全面清查睿能其他所有受認可電動機車車款。

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