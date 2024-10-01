迎戰Q4消費旺季 街口支付加碼海內外逾20％回饋

為迎接年底消費購物旺季，街口支付即日起祭出4大優惠。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕街口支付（JKOPay）觀察用戶每年第4季消費力最強，且以電商及百貨購物、歲末聚餐與出遊為最大宗，為迎接年底消費購物旺季，街口支付即日起祭出4大獨家優惠，包括「旅日支付指定店家最高26.5%」、「天天品牌日最高22%回饋」、「街口週年慶狂撒10張街口券」以及「TWQR街頭10%回饋祭」活動。

街口支付觀察，2023年第4季日本各縣市於賞楓、滑雪季期間支付交易額明顯飆升，看好民眾秋冬旅日支付需求，街口支付年底前提供最高4.5%無上限無腦刷方案，即日起再推3大活動加碼，包括於街口獨家通路「日本唐吉訶德」消費享加碼5%回饋，出示優惠券最高可達26.5%，如於BicCamera、松本清、Cocokarafine出示優惠券也享最高21.5%。

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隨著各大百貨週年慶陸續展開，街口支付瞄準全台各大百貨人潮，9月27日至10月31日趁勢推出「街口週年慶」活動，祭出百貨美食街85折券、京站150元券，如果不想出門也可參與電商10月10日購物節，領取momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物合作品牌、神腦、91APP合作品牌街口券，最高累折2800元起。

街口支付分析用戶日常最愛消費場景，第4季起宣布攜手6大品牌推出「天天品牌日」，包括每週一美廉社最高13%、每週二KKday最高16%、每週三媽咪愛最高折350元、每週三ZALORA最高22%、每週五家樂福最高5%、每週日Klook 最高15%等，無論日常採購、網路購物還是旅遊行程預訂，搭配街口專屬折扣碼或街口券，並使用台新街口聯名卡、街利存帳戶等指定支付工具，即可享有高額優惠。

街口加入「電支跨機構共用平台」TWQR後，祭出街頭10%回饋祭活動，開跑首月即獲熱烈響應，再推升街口TWQR單日交易額與筆數較前月翻倍成長，街口支付表示，每月初回饋金額將重新計算，提醒民眾每月1日起把握機會前往有街口TWQR立牌之店家，掃碼消費拿10%回饋。

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