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降息循環啟動 美元3個月期定存年息飆5.25％

2024/10/01 13:53

降息循環啟動，銀行推美元3個月期定存年息最高5.25%。（業者提供）降息循環啟動，銀行推美元3個月期定存年息最高5.25%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全球降息循環啟動，各銀行也把握時機推出美元優利定存，目前３個月期定存年息仍達5%以上，有些銀行優惠期將屆，有的銀行專案才剛推出，因FED年底前仍有降息可能，銀行提醒有閒置資金的民眾，盡早辦妥定存「鎖利」。

台中銀行10月1日起推出第4季美元定存加碼專案，該專案至10月31日止為期1個月，適用對象不限個人或企業戶，只要是新資金或以新臺幣結購，並達10萬美元門檻，3個月期美元定存年利率最高可達5.25%，若未達10萬美元，3個月期定存年息也有5.10%，1000美元以上即可承作。

如果是資金較少的小資族，則可選擇王道銀行的美元優存，300美元即可承作，3個月美元定存年利率5.18%，單筆起存金額300美元，上限為10萬 （含）美元整，每人可承作30筆，專案至2024年11月29日20:00止。

板信商銀的優存專案，則是新資金1萬美元以上，3個月期定存年利息5.1%、6個月期4.7%；未達1萬美元，3個月期年息也有4.8%，即日起至10月31日。

銀行業者提醒，目前市場上推出的美元優利多為存期１個月內，部分更有理財門檻及金額上限，存戶在計算存款利息之餘，務必另外計算須負擔的換匯成本及匯費，才是實際拿到的利息收益。

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