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台股ETF人氣退燒？上周受益人數減少3萬8129人

2024/10/01 13:40

台股ETF近一周受益人數僅11檔呈現成長，其中以00919增加人數最多。（資料來源：CMoney）台股ETF近一周受益人數僅11檔呈現成長，其中以00919增加人數最多。（資料來源：CMoney）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股ETF受益人在即將突破千萬人大關前出現減少，上周終止30周創新高紀錄，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8129人來到980萬4366人。

進一步觀察近一周受益人數單檔表現，僅11檔受益人數呈現成長，其中增加超過萬人僅有00919群益台灣精選高息ETF，00919受益人周增1萬347人，蟬聯台股ETF受益人4周人氣王。

由於00919第6次配息金額0.72元創下新高，市場原本擔心是否能填息，結果5天填息。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，雖然昨日台股大盤大跌598.25點，不過，台股在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。近日股價下降，可以讓存股族以及逢低進場加碼買進的籌碼進場，用更低的成本，加速累積張數，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

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