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美東碼頭大罷工衝擊全球 外媒爆恐怖「骨牌效應」

2024/10/02 07:45

「國際碼頭工人協會」（ILA）已經從美東時間10月1日凌晨0點1分（台灣時間10月1日中午12點01分）拉起罷工糾察線。（彭博資料照）「國際碼頭工人協會」（ILA）已經從美東時間10月1日凌晨0點1分（台灣時間10月1日中午12點01分）拉起罷工糾察線。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「國際碼頭工人協會」（ILA）已經從美東時間10月1日凌晨0點1分（台灣時間10月1日中午12點01分）拉起工糾察線，代表ILA和美國海事聯盟（USMX）雙方尚未達成任何協議，這是ILA自1977年以來的首次罷工，共有36個港口會受到影響。外媒指出，若罷工持續數週以上，可能會再度引發美國的通貨膨脹，且國際上也會有明顯感受，並導致貨物短缺，供應鏈將出現巨大延誤，連鎖反應將持續到2025年，並導致整個行業陷入混亂。

根據《美聯社》報導，供應鏈專家表示，消費者並不會立即看到罷工影響，因為大多數零售商都有備足貨源，提前發貨節日禮品。

但即使如此，報導指出，若罷工情況持續幾週，停工會嚴重擾亂供應鏈，可能會導致價格上漲以貨物嚴重延誤到達目的地的時間。

若罷工持續下去，企業將被迫向貨運公司支付延誤費用，並導致從玩具、人造聖誕樹、汽車、咖啡、水果等貨物，在假日購物旺季延遲抵達。

報導舉例，罷工可能會對香蕉等易腐爛進口產品的供應產生立即影響。據美國農業局聯合會稱，受罷工影響的港口，每年處理至少380萬噸香蕉，佔全國供應量的75%。

供應鏈管理和物流公司Pro3PL的創始人多基亞（Jay Dhokia）表示：「如果罷工繼續進行，將導致整個供應鏈出現巨大延誤，這種連鎖反應無疑將延續到2025年，並導致整個行業陷入混亂。」

而東海岸港口並不是唯一面臨中斷風險的港口，因為罷工前的擔憂已經導致許多貨物轉向西部，加劇了路線擁堵，增加了需求壓力。

多基亞說，這起罷工，讓國際上也會感受到影響，特別是在英國等地，因為美國是他們最大的貿易夥伴。

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