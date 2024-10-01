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桃竹苗大矽谷計畫苗栗3塊地都獲核定 鍾東錦：感謝賴總統

2024/10/01 13:01

中央推行桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣提列頭份、竹南及後龍3塊共960公頃的土地，爭取納入計畫範圍。圖為立法院經濟委員會於7月到苗栗縣考察時，於縣府開會討論。（資料照）中央推行桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣提列頭份、竹南及後龍3塊共960公頃的土地，爭取納入計畫範圍。圖為立法院經濟委員會於7月到苗栗縣考察時，於縣府開會討論。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央推行桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣提列頭份、竹南及後龍3塊共960公頃的土地，爭取納入計畫範圍。苗栗縣長鍾東錦於今（1）日縣務會議中表示，這3塊地都獲行政院核定，並感謝賴清德總統、行政院長卓榮泰，強調縣府團隊都會動起來，一定要把大矽谷做得最好。

行政院秘書長龔明鑫昨天主持協商，立委陳超明、苗栗縣副縣長邱俐俐、縣府工商發展處長詹彩蘋等人與會，稍晚由行政院以速件核定國家發展委員會提報「桃竹苗大矽谷推動方案」草案。

鍾東錦於今早縣務會議宣布這個好消息，並感謝賴清德、卓榮泰。鍾表示，賴總統兌現政見，縣府提報的頭份、竹南、後龍3塊儲備基地都獲核定，縣府團隊要動起來，工商發展處規劃、工商發展投資策進會做好招商的準備，各單位集思廣益，各局處長儘量都參加開會，並希望列管且每一次都有進度，讓鄉親有所遵循，並配合中央指導，把苗栗大矽谷做得最好。

鍾東錦說，桃竹苗大矽谷計畫，苗栗位重要位置，串聯新竹、台中科學園區，剛好形成科技產業廊帶。竹南科學園區已經飽和，因此擴編相連竹南、頭份儲備基地，由新竹科學園區管局協助；後龍基地應以產專區為主，至於項目規畫評估中。

縣府工商發展處指出，針對桃竹苗大矽谷計畫，縣府提列3塊基地，包括300公頃竹南擴大及崎頂產業園區，330公頃竹南科東側、頭份交流道周邊都市計畫周邊農業區，330公頃後龍科技產業園區，目前已委託專業團隊展開可行性評估。且苗栗縣水電資源充沛，有助於大矽谷招商。

陳超明也透過臉書表示，經過持續追蹤與懇託，行政院已正式核定國發會所提到的桃竹苗大矽谷推動方案，代表大矽谷計畫開始啟動，苗栗縣串聯西部科技走廊的目標也將逐步實踐，相信苗栗縣一定能成為未來的科技新都。

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