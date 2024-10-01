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未達成協議！美東碼頭工人開始大罷工

2024/10/01 12:52

外媒指出，美東碼頭工人從美東時間10月1日凌晨0點1分起，開始設置了罷工糾察線，進行罷工。（彭博）外媒指出，美東碼頭工人從美東時間10月1日凌晨0點1分起，開始設置了罷工糾察線，進行罷工。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「國際碼頭工人協會」（ILA）約4.5萬名成員，他們的合約在10月1日到期，儘管週一和美國海運聯盟（USMX）的談判有所進展，但未達成協議，因此罷工仍如期展開，ILA已經從美東時間10月1日凌晨0點1分（台灣時間10月1日中午12點01分）開始進行罷工，這是ILA自1977年以來的首次罷工，共有36個港口會受到影響。外媒警告，若罷工持續數週以上，可能會再度引發美國的通貨膨脹，並導致貨物短缺。

《美聯社》報導，從緬因州到德州，美國東部和墨西哥灣沿岸數十個港口的碼頭工人，開始設置了罷工糾察線（picket line），而在午夜過後不久，工人就開始在費城港設置了罷工糾察線，這顯然代表ILA和USMX雙方尚未達成任何協議。

休士頓港位於美中時區，比美東晚1小時，但工會似乎也開始準備設置了罷工糾察線。

而在週一（9月30日）的談判時，ILA要求在6年內加薪77%，但USMX提出的是在6年內加薪近50%，並保留關於碼頭自動化限制的現有條款，而USMX的提議已被ILA拒絕，目前還不清楚雙方的認知差距有多大。

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