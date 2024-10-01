焦點股》鴻呈：業務動能強勁 上櫃首日大漲2成

鴻呈以目前研發接案量推估，今年度營收可望呈現年增。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠鴻呈（6913）今日以每股100.73元正式掛牌上櫃，截至中午12時暫報121元，漲幅20.4%，成交量1365張，該公司今年受惠於工業物聯網、雲端伺服器、醫療設備、車載與車聯網、再生能源等產業持續蓬勃發展，促進連接線組、代理工程塑膠機能材料出貨暢旺，管理層看好未來營運表現能更上一層樓。

鴻呈董事長簡忠正指出，隨著終端應用日益多元化，客戶對供應商的需求也逐漸從單一採購模式轉向跨領域的一站式解決方案服務，以往客戶通常會分開採購連接器與線材，導致市場上供應商眾多且規模不一。然而，鴻呈憑藉專業的線材技術、穩定產能的抽線廠，以及自2015年設立的越南廠，取得關鍵材料成本優勢，建立起靈活的供應鏈策略佈局。

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此外，公司自2016年領先業界導入「製造執行系統（MES_iProcess/RPS）」，並於2020年啟用智能化工廠「iFactory」，大幅提升製程效率與產品良率，有效降低人力成本與錯誤率，同時為了因應地緣政治風險，以及全球供應鏈分散的趨勢，鴻呈短期將擴增越南北寧廠產能，預計2025年第2季底即可開始投產，以滿足歐美客戶需求。

管理層規劃，今年底之前可望完成申請越南新廠的購地、建築許可，預計2026年底投入量產，進一步擴大營運規模。鴻呈未來將繼續加強在工業應用、雲端伺服器、醫療設備、⾞載與⾞聯網、能源系統和5G網路通信等六大領域的布局，以深化市場拓展。

法人表示，受惠市場需求強勁，鴻呈工業物聯網相關產品的下半年出貨情形不排除恢復常態水準，且隨著全球電動車市場規模金額有機會在2030年達到8000億美元，將促進車載、車聯網系統需求顯著增長，鴻呈車用產品已具備IATF 16949認證，也能提供高速高頻、低延遲及高可靠性線材，可有效帶動產品出貨。

同時，法人觀察鴻呈在人工智慧、雲端運算、大數據等技術領域，已成為台灣伺服器代工廠的重要合作夥伴，提供高速線材及特殊連接器解決方案，目前已掌握多項專案，訂單增勢明顯，整體而言，鴻呈在「高階AI雲端伺服器」與「車用市場」業務上將雙箭齊發，成長動能強勁，未來表現將可期待。

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