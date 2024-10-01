英業達董座：AI下半年看起來不錯 IP業務是潛力股

葉力誠今天表示，旗下AI業務當中，伺服器、PC產品在下半年的動能「看起來還不錯」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）董事長葉力誠今天表示，旗下AI業務當中，伺服器、PC產品在下半年的動能「看起來還不錯」，而矽智財（IP）業務也是集團發展道路上的潛力股，關於合作夥伴ZT Systems出售給超微（AMD），「我想可以再做更多投資」。

葉力誠今天出席贈獎活動，並於會後接受媒體聯訪時談到集團旗下AI業務，「不論是Laptop（筆電）或是伺服器，都會是我們目前專注的一個方向」，相較於客戶年初時的保守態度，其實下半年的出貨表現看起來還算不錯，希望能將延續至2025年。

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優於英業達近年強化高毛利的矽智財（IP）業務，持續受到外界關注，葉力誠提到，公司現階段發展智財，「我們也希望可以找到其他合作廠商，一起來開發更多或是更先進的一些IP」，雖然此領域的貢獻佔比相對較低，還不是集團最為聚焦的項目，但未來前景可期。

此外，法人圈相當關注ZT Systems售予超微之後，英業達將如何應對？葉力誠直言「ZT是一項很好的投資」，且後續「直接做生意可能性，我想應該還是有的」，前些年帶給集團的獲益「先收進口袋」，可以再做更多的投資，對整體未來發展會更有幫助。

葉力誠也提到，英業達明年就將邁入集團成立的第50年，未來將藉由導入AI，把過去的經驗有效地導入資料庫，強化驅動數位轉型，提升旗下工廠的運轉能量，同時更為有效地管理生產成本、ESG、碳排放等面向，「以後我們會更加努力」。

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