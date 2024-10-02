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財神不請自來！他買飯找錢驚見「稀有硬幣」 吸收藏家高價收購

2024/10/02 07:23

這枚1981年鑄造的25便士硬幣，在日前以面額的6800倍的價格拍出。（圖擷取自RWB Auctions官網）這枚1981年鑄造的25便士硬幣，在日前以面額的6800倍的價格拍出。（圖擷取自RWB Auctions官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕找錢時多注意！一名男子在買午餐找錢時，收到了一枚不起眼的硬幣，但他仔細端詳後發現，這枚1981年鑄造的25便士（約10.8元新台幣）硬幣，看起來似乎不太尋常，因此保存起來，而在數年過後他想起了這件事，一查才發現這是枚「稀有硬幣」，於是拿去交給專業人士拍賣，而英國RWB拍賣行（RWB Auctions）日前以1700英鎊（約7.4萬元新台幣）的價格，賣掉了這枚硬幣，等於是這枚硬幣面額的6800倍之多。

RWB拍賣行的主管戴伊（Kimberly Day）形容這個拍賣品「非常非常罕見」，以至於網路上幾乎沒有任何提及它的資訊。

根據RWB拍賣行說法，因為這枚硬幣被稱作「試模幣」或「樣板硬幣」，鑄造數量相當有限，若被收藏家發現的則又更少了，因此受到追捧，以這枚1981年的25便士硬幣來說，估計流通數量少於50枚，而像這枚一樣由鎳黃銅合金製成的，數量又更少了，最近的一枚是在2020年被發現的。

戴伊解釋，這類試模幣可能的用途，是向官員展示新版硬幣概念，也可能會被發送給要處理大量現金的企業來進行試用。

據信這枚25便士硬幣，是英國皇家鑄幣廠在1982年20便士硬幣正式發行流通之前所製作的，當時英國當局尚未決定要發行的新硬幣，其面額是20便士還是25便士，也因為這樣，這枚25便士硬幣乍看之下，形狀和現行流通的20便士硬幣沒兩樣，這就是為何對大多數人來說，很難去發現這枚25便士硬幣是枚「稀有硬幣」。

戴伊說：「我敢打賭，很多人的錢包內都曾經有這些稀有硬幣，而且很可能拿到後再將其花掉。」她補充稱，賣家只記得，這枚25便士硬幣是大約在5年前買午餐時獲得的找零，賣家認為看起來不太尋常，因此放在一旁，但之後看到有關稀有硬幣的新聞，於是拿出來檢查，這才拿去拍賣。

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